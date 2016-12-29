Girne dağ yolunda 29 Kasım'da meydana gelen kazada yaralanan Havva Kamakamtorunları, Kamil Meşeli ve Doğukan Hüryaşar bugün hastaneden taburcu oldu. Ayni kazada yaralanan Ferah Mutluel'in de yarın taburcu olması bekleniyor.

Konu ile ilgili Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin yaptığı kamuoyu açıklaması şöyle:

Dağ yolunda meydana gelen ve halkımızı büyük üzüntüye sevk eden kazadan sonra hastanemizde yatarak tedavi gören, Havva Kamakamtorunları, Kamil Meşeli ve Doğukan Hüryaşar'ın medikal ve cerrahi tedavileri tamamlanmıştır. Devam eden fizik tedavilerinin Fizyoterapistler derneğince evlerinde yapılması planlandığından taburculuk işlemleri bu gün itibarıyla yapılmıştır.

Aynı kazada yaralanan son hastamız Ferah Mutluel'in ise yarın taburcu edilmesi planlanmıştır.