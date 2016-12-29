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Girne dağ yolunda 29 Kasım'da meydana gelen kazada yaralanan Havva Kamakamtorunları, Kamil Meşeli ve Doğukan Hüryaşar hastaneden taburcu oldu

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Girne dağ yolunda 29 Kasım'da meydana gelen kazada yaralanan Havva Kamakamtorunları, Kamil Meşeli ve Doğukan Hüryaşar bugün hastaneden taburcu oldu. Ayni kazada yaralanan Ferah Mutluel'in de yarın taburcu olması bekleniyor.

Konu ile ilgili Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin yaptığı kamuoyu açıklaması şöyle:

Dağ yolunda meydana gelen  ve halkımızı  büyük  üzüntüye sevk eden kazadan sonra  hastanemizde yatarak  tedavi gören, Havva Kamakamtorunları, Kamil Meşeli ve Doğukan Hüryaşar'ın medikal ve cerrahi tedavileri tamamlanmıştır.  Devam eden fizik tedavilerinin Fizyoterapistler derneğince  evlerinde yapılması planlandığından taburculuk işlemleri bu gün itibarıyla yapılmıştır.

Aynı kazada yaralanan son hastamız Ferah Mutluel'in ise yarın taburcu edilmesi planlanmıştır.

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