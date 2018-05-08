Hastaneden firar!

Kuzey Kıbrıs’a kanunsuz giriş suçundan dolayı Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan Yılmaz Gümüş, bugün saat 17:00 sırlarında rahatsızlanması neticesinde götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesinden firar etti. Polis Basın Subaylığı “Yılmaz Gümüş, 45 yaşlarında olup, firar anında üstten beyaz t-shirt, alttan ise koyu renk kot pantolon giymekteydi. Görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur” diye açıklama yaptı.

Yılmaz Gümüş kimdir?

İngiltere’de 2003 yılında bir apartmanı kundaklayarak 3 kişinin ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Yılmaz Gümüş’ün 3 yıldır ülkemizde kaçak yaşadığı ortaya çıkmıştı.

2005 yılında üç kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan ve kendi isteği ile Türkiye’ye iade edildikten sonra oradan da firar ederek 2015 yılında KKTC’ye kaçan Yılmaz Gümüş, geçtiğimiz gün KKTC'de tespit edilmişti.

Yılmaz Gümüş, Girne’de mahkemeye çıkarılmış ve aleyhine tutukluluk emri alınmıştı.