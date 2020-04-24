Hastanede yine yangın

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin çamaşırhane bölümünde bu akşam yine yangın çıktı. Kısa süreli paniğe yol açan yangın, önce hastane personelinin ardından da iki araçla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 19.50'de başlayan yangının, çamaşırhanede bulunan aktif haldeki sanayi tipi çamaşır makinesinin motorunun sıkışmasından kaynaklandığı açıklandı.

Yangına hastane çalışanları yangın söndürme cihazı ile müdahale etti. Çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre makinenin elektrik aksamları ve motoru hasar gördü.

Ülkenin en büyük ve donanımlı hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 28 Şubat'ta da büyük bir yangın çıkmış ve hastanenin birçok bölümü kullanılamaz hale gelirken, başka hastanelere sevk edilen bazı hastalar hayatlarını kaybetmişti.

Fotoğraflar: Ertu Hacımusa