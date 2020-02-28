Lefkoşa yeni güne ‘hastane yangını’ ile uyandı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde günün ilk saatlerde yangın çıktı, hastaneden büyük bir panik yaşandı, yoğun bakımda tedavi gören 2 kişi tahliye edildiği özel hastanede yaşamını kaybetti.



Yangın sırasında Yoğun Bakım Servisi'nde yatılı tedavi gören 74 yaşındaki koah hastası Asım Uyguroğlu, tahliye edildiği Yakın Doğu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis yangın sırasında Yakın Doğu Hastanesi’ne tahliye edilen 62 yaşındaki Erdoğan KALAYCILAR’ın da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kalp ve Damar Cerrahisi, anjiyo bölümünde başlayan yangının ardından 300’ü aşkın hasta özel hastaneler ve ilçe hastanelerine tahliye edildi.



Sabah saat 06.45 sıralarında, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangının oksijen tüpü patlaması yüzünden çıktığı iddiaları var ancak bu bilgiler uzman görüşü ile teyit edilmedi.

Polis yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Polisin özel hareket Çevik Kuvvet ekipleri de hastaneye konuşlandı, ayrıca hastanede bir Kriz Masası oluşturuldu.



Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou sosyal medya üzerinden açıklama yaparak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili yardım teklifinde bulundu. Iouannou açıklamasında, yardım etmeye hazır olduklarını belirterek teknik komite aracılığıyla Kıbrıs Türk yetkililerle irtibata geçtiklerini ve gerekli duyulabilecek herhangi bir yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e yaptığı ilk açıklamada, yangına bağlı bir can kaybı olmadığını söyledi. Hastanenin 2’nci katındaki anjiyo bölümünün yandığını belirten Ali Pilli, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli anjiyo bölümünde çıkan yangının kesin nedeninin henüz bilinmediğini, tahliye edilen hastaların hangi hastaneye gönderildiğinin kaydının olduğunu belirtti.



Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kriz masası kurulduğunu ve 300 civarında hastanın başarıyla diğer devlet hastanelerine ve özel hastanelere sevk edildiğini açıkladı.



Yangın sonrasında hükümet yetkilileri, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, ana muhalefet CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı hastaneye gitti.



Ayrıca, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da hastaneye giderek bilgi aldı.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan’ın odasına giren Akıncı’ya, hastaneyi etkileyen yoğun koku nedeniyle maske ve eldiven verildiği görüldü.

Askerin, doktorların, sivil savunmanın, itfaiyenin, tüm çalışanların el birliği ve gayreti ile bu yangının söndürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, herkese ve bütün hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunması gerektiğini söyleyen Akıncı, “bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğindedir” dedi.



CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman da “Çok kötü bir gecenin ardından çok kötü bir sabaha uyandık" diyerek, yangına müdahale ve hastaların tahliyesi için sağlık personeli, askeri personel, polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri çok yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti.





GÜN BOYUNCA NELER YAŞANDI?

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören 291 hastanın 86'sı 12:00 itibarıyla 6 farklı hastaneye sevk edildi.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, sevk edilmeyen hastaların tedavisine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Kolan Hastanesi'ne 22, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne 4 hasta sevk edildi. Sevk edilen hastaların 24’ünün yoğun bakımdan olduğunu, bunların iki tanesinin yaşamını yitirdiğini, 11’inin yeni doğan çocuk olduğunu ve genel durumlarının stabil olduğu ifde edildi.

Hangi hastanın hangi hastaneye sevk edildiğini öğrenmek için 0392 228 3740 direk hat hizmete konuldu.

Poliklinik, Onkoloji Merkezi, Dializ Bölümü, Pisikiatri Bölümü, Diş Bölümü, Göğüs Hastalıkları servisi, Enfeksiyon Bölümü ve Laboratuvar hizmeti vermeye devam ediyor.

Yangının 6:47’de çıktığı ve itfaiyenin bilgilendirildiği, hastanede yangın çıktığı saatlerde 291 hastanın bulunduğu, yangından etkilenen tüm bölgelerde önce tahliyenin başlatıldığını akabinde de sevklere başlandığı kaydedildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangından dolayı, acil vakalara Lefkoşa bölgesinde Gönyeli’deki Kolan Hastanesi ile Yakın Doğu Hastanesi acil servislerinde bakılmaya başlandı.

Devlet Hastanesi'ndeki acil servis yangından dolayı hizmet veremediğinden, acil vakalara Gönyeli'deki Kolan Hastanesi ile Yakın Doğu Hastanesi'nde bakılacağı kaydedildi.

300’e yakın hastane tahliye edildi

Sabahın ilk ışıkları ile yangına uyanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaklaşık 300 hastanın tahliye işlemi saat 11:00 sıralarında tamamlandı.

300 hasta ambulanslarla bölgedeki özel hastanelere sevk edildi.

Hasar büyük...

Tespit çalışmalarının sürdüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hasar oldukça büyük.

Kalp Damar Cerrahisi ve Yoğun Bakım Servisi’nin yangından büyük ölçüde zarar gördüğü belirtilirken, 1. Katın tamamen sular altında olduğu da ifade ediliyor.

Sızan sular nedeniyle Eczane Bölümü boşaltılıyor, MR Odası’na da sular damladığı belirtiliyor.

Güneyden yardım teklifi

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Constantinos Iouannou sosyal medya üzerinden açıklama yaparak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili yardım teklifinde bulundu. Iouannou açıklamasında, yardım etmeye hazır olduklarını belirterek teknik komite aracılığıyla Kıbrıs Türk yetkililerle irtibata geçtiklerini ve gerekli duyulabilecek herhangi bir yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

Erhürman: Çok kötü bir sabaha uyandık

Haberi alır almaz olay yerine giden isimlerden biri olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yangın ve can kaybına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çok kötü bir sabaha uyandığımıza işaret eden Erhürman, ‘Sevgili dostum’ olarak nitelendirdiği Asım Uyguroğlu’nun can kaybından duyduğu üzüntüyü de belirtti, sabır diledi.



Erhürman’ın açıklaması şöyle: “Çok kötü bir gecenin ardından çok kötü bir sabaha uyandık. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki yangına müdahale ve hastaların tahliyesi için sağlık personeli, askeri personel, polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri çok yoğun bir çaba gösterdiler. Az önce sevgili Asım Uyguroğlu'nu yangından sonra nakledildiği hastanede kaybettiğimizi öğrendik. Merhuma Tanrıdan rahmet, ailesine, yakınlarına, hepimize sabır, hastalarımıza acil şifalar dilerim.”

Akıncı: Bütün bu acılar birer ders

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hastanedeki yangınla ilgili, böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunması gerektiğine işaret ederek, “bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğindedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yangın çıkan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve hastane yetkililerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün güne acı haberle başlandığını söyleyerek, dün gece yarısına doğru İdlib’ten gelen acı haberle sarsıldıklarını, gece 9 olan şehit sayısının 33’e yükseldiğini öğrenmekten derin bir acı duyduklarını söyledi.

Bu vesile ile gencecik Türk askerlerine Allahtan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “hem şahsım, hem Kıbrıs Türk halkı olarak bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Bu acı haberin ardından güne uyandıklarında, bir de hastanedeki yangın olayını öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek doktorlardan, gerek Sağlık Bakanı Pilli’den durum ile ilgili ayrıntılı rapor aldığını, yangının çıkış yerinin bilindiğini, ancak nedeninin tam olarak söylenebilecek durumda olmadığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, herhangi bir can kaybı ve yaralamanın olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, hastaların süratle diğer hastanelere sevk edildiği bilgisini verdi.

Askerin, doktorların, sivil savunmanın, itfaiyenin, tüm çalışanların el birliği ve gayreti ile bu yangının söndürüldüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, herkese ve bütün hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunması gerektiğini söyleyen Akıncı, “bütün bu acılar bizler için birer ders niteliğindedir” dedi.

Bütün bunlara ek dünyayı saran koronavirüsü tehlikesi ile de karşı karşıya olunduğunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek KKTC, gerek Güney Kıbrıs’ta şu ana kadar kanıtlanmış koronavirüs vakasının bulunmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

“BUGÜNLERDE GEREK BİZ, GEREK İNSANLIK BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ”

“Dünyayı saran tehlike dolayısıyla, bugünlerde gerek biz, gerek insanlık bir sınavdan geçiyoruz, bütün bu sınavları, gerek kendi içimizde, gerekse uluslararası anlamda dayanışma ve işbirliğinde aşabileceğimize inanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kendi içimizdeki olaylardan derseler çıkarmak, hem de dünyada meydana gelen olaylarda uluslararası çapta dersler çıkararak, daha güzel bir gelecek kurulması temennisinde bulundu.

Akıncı, “herkese geçmiş olsun” dedi.

"300 hasta tahliye edildi



Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali pilli Hastane’deki incelemelerinin ardından az önce açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Pilli, 300 civarındaki hastanın özel hastanelere sevk edildiğini belirtti, hangi hastanın, hangi hastaneye tahliye edildiğinin de bilgilerinde olduğunu aktardı.

“Klinik şeflerimiz ve doktorlar, hastalarının hangi hastanelere tahliye edildiğini biliyor, az sonra Kriz Masası’nın da toplanması ile daha detaylı bilgi vereceğiz” diyen Sağlık Bakanı Pilli, yangının çıkış yeri bilinse de çıkış nedeninin henüz kesin olmadığını da söyledi.

Öte yandan, hastanedeki hastaların özel hastanelere tahliyesi halen devam ediyor.

Geride büyük iz bırakan yangın, 06.45’te Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde başladı. Yangının bir kablonun ısınması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Başbakan Tatar: “Gerekenin yapılması için talimat verildi”

Başbakan Ersin Tatar, bu sabah Devlet Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili ne gerekirse yapılacağını bununla ilgili gereken talimatın verildiğini açıkladı.

Tatar, hastaların YDÜ, Kolan olmak üzere tüm hastanelere sevkiyatının yapıldığını ve hastalara en iyi şekilde bakıldığını belirterek “halkımız endişe etmesin” dedi.

Dünyanın her yerinde bu gibi olayların yaşanabileceğini hatırlatan Başbakan Tatar, “İdlip’deki acıyı yaşarken, bu sabah başka acıyı yaşadık, üzüntümüz çok, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz, gereken yapılacak. Herkese geçmiş olsun diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Devlet hastanesi'nde yangın felaketi

Bu sabah saat 06.45 sıralarında, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Bölümde oluşan yoğun dumandan dolayı tüm hastalar tahliye edildi. Öte yandan hastane kaynakları yangının oksijen tüpü patlaması yüzünden çıktığını belirtiyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bütün servislerdeki hastalar tahliye edildi.

İtfaiye, Sivil Savunma ve askeri ekiplerin yangını kontrol altına alıp söndürme çalışmaları sürerken bazı hastalar ambulanslarla YDÜ ve Kolon hastanelerine sevk edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve diğer yetkililer hastaneye giderek yangınla ilgili bilgi alıp, incelemeler yaptı.

Yangın nedeniyle hastane binasından zaman siyah dumanlar yükseldi.

Çok sayıda insan yangın nedeniyle hastaneye akın ederken, bazı odalardaki camların kırılarak hastaların çıkarıldığı gözlemlendi.

Hasta yakınları da hastaneye akın etti.

Yangın nedeniyle hastane bölgesinden, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Halk arasında tedirginlik yaratan dumanları görenler hastaneye akın etti. Başta hastane çalışanları ve hastanede tedavi gören yakınları bulunanlar, hastaneye koştu.

İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı ve askeri birimler yangını kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da öncelikli olarak yatılı servislerdeki hastalar özellikle doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yoğun ve hızlı çabalarıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da hastanede

YENİDÜZEN'e konuşan Sağlık Bakanı yangının hastanenin ikinci katında çıktığını söyledi. Bakan Pilli herhangi bir can kaybı olmadığını da ifade etti. Pilli, tüm katların boşaltıldığını, tahliye çalışmalarının tamamlandığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Pilli, dumandan kaynaklanan bir sorun yaşandığını belirtti. 2’nci kattaki anjiyo bölümünün yandığını aktaran Ali Pilli, gerekli açıklamanın yapılacağını da ekledi.

Asker de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Hastaların tahliye edilmesine yardım etti.

Hastanedeki yangın söndürme sırasında görev başında olan ve olmayan birçok doktorun hastaneye koşarak geldiği gözlemlendi.

Gazetecilerin canlı yayınlarla ve haberlerle duyurduğu yangınla ilgili gelişmeler, kamuoyunda endişeyle ve ilgiyle izlendi.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ikinci katında Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre soğutma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah çıkan yangın nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne geldi.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan’ın odasına giren Akıncı’ya, hastaneyi etkileyen yoğun koku nedeniyle maske ve eldiven verildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başhekim Özyılkan’dan bilgi aldı, daha sonra hastanede incelemelerde bulundu, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başbakan Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı milletvekilleri ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da hastanede bulunuyor.

Öte yandan hastanedeki yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Bütün oksijen tüplerinin de binadan dışarı çıkarıldığı gözlemleniyor.

Çok sayıda doktor hastaların güvenliği için çaba gösterirken, aynı şekilde çok sayıda ekip de yangının tamamen kontrol altına alınması ve olumsuzlukların azaltılması amacıyla çalışıyor.

Bazı ağaçlar budanarak önlemler alınıyor. Hastane civarında yoğun is kokusu etkili oluyor.

Hastanede temizlik çalışmaları başladı.

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA, MERT ÖZDAĞ, DİLA ŞİMŞEK, ÖDÜL AŞIK ÜLKER