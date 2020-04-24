Hastanede yangın

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin çamaşırhane bölümünde, saat 19:50 sıralarında bulunan aktif haldeki sanayi tipi çamaşır makinesinin motorunun sıkışması sonucu yangın meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olay nedeniyle iki araç yangına müdahale etti.

Yangına hastane çalışanları yangın söndürme cihazı ile müdahale etti. Çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre makinenin elektrik aksamları ve motoru hasar gördü.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Fotoğraflar: Ertu Hacımusa