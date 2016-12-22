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Hastanede sürpriz kutlama

Lefkoşa Devlet Hastanesi idaresi, Girne dağ yolundaki kazada yaralanan Kamil ile Doģukanı ilk kez bir araya getirdi. Kamil'in dogum günü pasta ile kutlandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr Bülent Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler yüzleri güldürdü. 

Ortopedi servisinde tedavisi süren Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Kamil Meşeli'nin doğum günü için hastane idaresi pasta hazırlattı. Doğum günü kutlamalarına yoğun bakım ünitesinden hafta başı çıkarılarak normal servise alınan Doğukan Hüryaşar'da katıldı.

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