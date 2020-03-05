Hastanede ‘seçim istihdamı’ eylemi!

YENİDÜZEN- ÖZEL

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan taşeron firma çalışanları, Seçim yasaklarına iki gün kala taşeron firmada 1 yıldır çalışan 2 kişinin hastaneye istihdam edildiği gerekçesi sabah saatlerinde iş bıraktı.

Seçim yasaklarına iki gün kala taşeron firmada 1 yıldır çalışan 2 kişinin hastaneye istihdam edildiği gerekçesi ile eyleme giden çalışanlar hastane önüne çıktı.

Çalışanlar bir süre sonra sorumlularını uyarısı ile işlerine dönmek zorunda bırakıldı.

Taşeron firmada uzun yıllardır çalışan personel, bir yıllık çalışanların istihdamına tepki gösterirken, hastane yönetimi tarafından tehdit edildiklerini, iş başına geçmemeleri halinde işten çıkartılacaklarının söylendiğini iddia etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür: “CAS’tan gelen iki kişi alındı”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne iki kişilik istihdamın CAS’tan çıkarılan işçiler olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne iki kişilik istihdamın CAS’tan çıkarılan işçiler olduğunu söyledi, bu istihdamın Başbakanlık tarafından yapıldığını kaydetti. Çaygür, CAS personelinin uzun zamandır işsizlik nedeniyle eylemleri sonrası kamuda farklı farklı pozisyonlara istihdam edildiğini, hastaneye yataklı tedavide hizmet görevlisi olarak alındıklarını belirtti. Taşeron firma işçilerinin işi bırakarak eylem yapmak istemesi iddiaları ile ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen Çaygür, “Hastanedeki temizlik görevlilerimiz günlerinde ödenir ve çalışma şartlarından oldukça memnundur. Böyle bir eylem yapma ihtiyacı duyacaklarını düşünmüyorum” dedi.





İşçiler YENİDÜZEN’e konuştu:

“İşi bırakırsak ekmeğimizle tehdit edildik”

Yapılan istihdam üzerine dün sabah kalabalık bir taşeron işçi grubu olayı protesto etmek için sabahın erken saatlerinde iş bıraktı. Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde iş bırakma eylemi gerçekleştirmek isteyen taşeron işçiler, amirleri tarafından işten çıkarılacakları yönünde tehdit edildiğini iddia etti.

İşlerini kaybetmek istemedikleri için iş noktalarına geri dönen kalabalık bir grup işçi YENİDÜZEN’e konuştu.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde 75 taşeron işçinin olduğunu 2000-2006 yılından bu yana hala işçi statüsünde çalıştıklarını anlatan işçiler, “Burada yıllardır çalışan işçileriz. 7 ile 10 yıldır burada birçok noktada hizmet verenler var, seçim yatırımı için 1 aydır burada çalışan 3 kişi kadrolandı. Elimizde bu kişilerin isimleri belgeleri ile birlikte var. Sabahın erken saatlerinde iş bırakmak istedik, sorumlumuz tarafından telefonlarımıza bağlı olduğumuz şirkete isimlerimiz bildirilecek diye mesaj gönderildi. Sesimizi duyurmak istedik, ekmeğimizle tehdit edildik” şeklinde konuştular.