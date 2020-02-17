Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi randevu numaraları devre dışı kaldı. Randevu almak için 1101/1102 numaralarını tuşlayan vatandaşlar yanıt alamayınca hastane santraline yöneldi.

Aşırı yoğunluk nedeniyle telefonların gün içinde kilitlendiği bilgisi elde edildi. YENİDÜZEN’e konuşan Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, randevu hatlarında sıkıntı nedeniyle devre dışı kalındığını, arızanın giderilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Büyük, bu süreçte vatandaşların (0392)- 608 54 41 ve 22 85 469 numaralarını tuşlayarak 1154/1155/1156 ve 1157 dahililerinden gerekli hizmeti alabileceklerini duyurdu.