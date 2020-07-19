Hastanede PCR kuyruğu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah Covid-19 teşhisi için PCR testine gelen kalabalık, saatlerce sırada bekledi.

Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi önünde kalabalık kuyruk oluşturdu.

PCR testi için hastaneye gelen yurttaşlar, sosyal medyada fotoğraf paylaşarak sosyal mesafe kuralına uyulmadığını görüntüledi.

Yurttaşlar, hastanede dezenfektan da olmadığını, işlem yapan personel ve hemşire sayısının da yetersiz olduğunu savundu.

Sıcak ve kapalı alanda saatlerce beklemekten dert yanan yurttaşlar, test yaptıracak kişilerin Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırdığını ifade ederek, çoğu kişinin çalıştığından Cumartesi günü yoğunluk olacağının öngörülmesi gerektiğini dile getirdi.

21 Temmuz’dan önce PCR testlerinin yenilenmesi gerektiğini belirten yurttaşlar, yoğunluğun yorgunluk ve strese neden olduğunu da anlattı.