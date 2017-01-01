Hastanede park yeri çalışmaları başladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yerinin yeniden düzenlenmesi için açılan ihalenin sonuçlanmasıyla, çalışmaların başladığı açıklandı.

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamada, çalışmalardan dolayı hastanenin ön cephesinde araç bulunmaması gerektiği, orada bulunacak araçların kaldırılma işlemi sırasında yaşanabilecek maddi hasardan sorumluluk kabul edilmeyeceği bildirildi.

Ön tarafa bir kaç gün araç kabul edilmeyeceği kaydedilen açıklamada, ön taraftaki çalışmaların tamamlanmasının ardından diğer tarafların da tadilatına geçileceği ve park sorununun büyük ölçüde giderileceği ifade edildi.

Hastaneyi ziyaret edeceklerin Salı öğlen saatlerine kadar, hastanenin arkasında ve doğusunda bulunan park yerini kullanabileceği belirtildi.

Açıklamada, “Bir süre yaşanacak olan sıkıntı kaçınılmazdır. Bu sürede mümkün olduğunca, hastaneye gelmek isteyen vatandaşlarımızın tek tek özel araçlarını park etme eğilimi ile değil de toplu şekilde ve tercihen toplu taşıma araçları ile gelmeleri veya bir tanıdık tarafından getirilip indir-bindir yapılıp aracın durmamasını sağlamaları bizlere daha yardımcı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.