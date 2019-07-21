Hastanede ölüme soruşturma

Mağusa Devlet Hastanesi’nden önceki gün sabaha doğru Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 29 yaşındaki Andrei Munayyov isimli hasta, tedavi gördüğü Cerrahi Serviste yaşamına son verdi, soruşturma başlatıldı

Mağusa Devlet Hastanesi’nden önceki gün sabaha doğru Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 29 yaşındaki Andrei Munayyov isimli hasta, tedavi gördüğü Cerrahi Serviste yaşamına son verdi.

Olayın ardından hem hastane yönetimi hem de polis soruşturma başlattı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sonuç Büyük, servisteki klinik şefi, sorumlu hemşire ve güvenlik görevlilerinden de yarın yazılı bilgilendirme alınacağı, ardından Sağlık Bakanlığı’na bilgi verileceğini aktardı.

Sabaha doğru hastaneye gelmişti…

Büyük’ten alınan bilgiye göre; söz konusu hasta, omurga, göğüs bölgesi ve kaburga kemiklerinde kırık, akciğerlerdeki kanama şikayetiyle dün sabaha doğru hastanenin Genel Cerrahi Servisi’ne yatırıldı.

Tuvalete gideceğini söyledi, odadan ayrıldı

Burada tedavi altına alınan Munayyov, sabah 09.30 sıralarında tuvalete gideceğini ifade ederek, odadan ayrıldı.

Hemşireler Munayyov’un yatağında olmadığını fark edip, hem polise hem de hastane güvenliğine haber verdi.

Ardından Munayyov’un hayatına son verdiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı…

Olayın ardından hem polis hem de hastane yönetimi soruşturma başlattı.

Büyük, serviste görevli doktor ve hemşirelerden olayla ilgili detaylı bilgi alındığını kaydetti.

Büyük, klinik şefi, sorumlu hemşire ve güvenlik görevlilerinden de yarın yazılı bilgilendirme alınacağı, ardından Sağlık Bakanlığı’na bilgi verileceğini aktardı.

Benzer bir olay da Girne’de yaşanmıştı…

Hatırlanacağı üzere Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Dahiliye Servisi’nde de bir hasta yaşamına son vermişti.

2017 yılında, hastanede yatılı tedavi gören Lapta’da sakin 70 yaşındaki Hasan Gülada canına kıymıştı.