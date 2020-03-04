Hastane’de ‘istihdam’ eylemi!
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan taşeron firma çalışanları, seçim yasaklarına iki gün kala taşeron firmada 1 yıldır çalışan 2 kişinin hastaneye istihdam edildiği gerekçesi sabah saatlerinde iş bıraktı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan taşeron firma çalışanları, seçim yasaklarına iki gün kala taşeron firmada 1 yıldır çalışan 2 kişinin hastaneye istihdam edildiği gerekçesi sabah saatlerinde iş bıraktı.
Seçim yasaklarına iki gün kala taşeron firmada 1 yıldır çalışan 2 kişinin hastaneye istihdam edildiği gerekçesi ile eyleme giden çalışanlar hastane önüne çıktı.
Taşeron firmada uzun yıllardır çalışan personel, bir yıllık çalışanların istihdamına tepki gösterirken, hastane yönetimi tarafından tehdit edildiklerini, iş başına geçmemeleri halinde işten çıkartılacaklarının söylendiğini iddia etti.
Taşeron firma çalışanlarından birkaçı Başhekim'le görüşmek istedi... Çalışanlar bir süre sonra sorumlularını uyarısı ile işlerine dönmek zorunda bırakıldı.