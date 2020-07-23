Hastanede durum vahim

Devrim DEMİR

‘Pandemi Hastanesi’ ile ilgili belirsizlik devam ederken, hekimler sendikası TIP-İŞ’in Başkanı Dr. Ahmet Varış, Devlet Hastanesi’nin bazı bölümlerinin salgın nedeniyle kullanılmasının diğer hastaları olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.

“Pandemi Hastanesi açılacak” denmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın yol haritasını bilmediklerini dile getiren Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış, YENİDÜZEN’e konuştu, hastanedeki sorunlara ışık tuttu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ‘Pandemi Hastanesi’ne çevrilmesini, ‘en son yapılacak şey’ olarak nitelendiren TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış, Covid-19 dışındaki hastaların bu karardan ‘ağır hasar’ aldığına vurgu yaptı: “İnsanlar hastaneye gelmeye çekiniyor. Küçük tümörleri olanlar ilerledi, kemoterapi ve diyaliz hastaları hastane ile ilişkilerini kesti, kan stoklarımız tükendi. Tüm bu sıkıntılar hala çözülmüş değil”.

Birçok noktada tedirginlikleri olduğunu ifade eden Varış, Ayaktan Tanı Merkezi’nin Pandemi Hastanesi olarak konuşulduğunu ancak bakanlığın bununla ilgili resmi bir açıklama yapmadığını ifade etti.

“Bulaşıcı olduğu 4 ay sonra kabul edildi…”

Dr. Ahmet Varış, ülkede ilk pozitif vakanın 10 Mart tarihinde saptandığını, bir takın önlemlerle kapanma süreci yaşandığını anımsattı, 4 aylık bir sürecin ardından 5 Temmuz tarihinde Bakanlar Kurulu’nun COVID-19’u ‘tehlikeli bulaşıcı hastalık’ olarak kabul ettiğine işaret etti.

Varış, 5 Temmuz itibarı ile de yasanın uygulanmaya başladığına değindi.

“COVID- 19 dışı hastalar ne olacak?”

COVID- 19’la mücadelede yol haritasının belirlenmesi için meslek örgütlerinin çeşitli uyarılar yaptığını kaydeden Varış, bu yol haritasında birçok sorunun yanıtlanmadığını söyledi.

Varış, “Bu süreçte Pandemi Hastanesi nerede oluşturulacak, burada hizmet verecek ekip, ekiplerin kişisel koruyucu ekipmanları ve donanımları, hastaların hizmet alacağı laboratuar, PCR testlerinin arttırılması ve en önemlisi ilaç stokumuz nedir? Bunların dışında bir diğer en önemli nokta, COVID- 19 dışı hastalarımız nerede hizmet alacak? Bu süreç içinde hükümet ve Sağlık bakanlığı Pandemi Hastanesi ile ilgili farklı açılımlar yaptı, Kamu Hekimleri olarak ne yazık ki hala sağlıklı bir bilgi erişimine ulaşamıyoruz” şeklinde konuştu.

“Somut bir cevap alamıyoruz”

Tüm sorularının yanıtsız kaldığını ifade eden Varış, bakanlıktan somut bir cevap alamadıklarını söyledi.

Varış, “Elimizde ne kadar ilaç var, ne kadar koruyucu ekipman var bilmiyoruz. Biz bu sürece o kadar hazırlıksız yakalandık ki ülkede en son olması gerekeni yaparak, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu’nu kapatarak Pandemi Hastanesine çevirdik. COVID- 19 dışı hastalarımız bu kapanma ile birlikte çok ağır hasar aldı ve bunun etkileri ne yazık ki hala devam ediyor. İnsanlar hastaneye gelmeye çekiniyor. Küçük tümörleri olanlar ilerledi, kemoterapi ve diyaliz hastaları hastane ile ilişkilerini kesti, kan stoklarımız tükendi. Tüm bu sıkıntılar hala çözülmüş değil.”

“Pandemi çalışmaları Ayaktan Tanı üzerine yoğunlaştı…”

Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış, Pandemi Hastanesi için Ayaktan Tanı Merkezinde bir takım çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Varış, bu bölümde enfeksiyon ve göğüs hastalıklarının dışında diş kliniği, kardiyoloji polikliniği, tetkik işlemleri endoskopi ünitesinin hizmet verdiğini kaydetti.

Pandemi Hastanesi yapılması planlanan bölümde başka hizmet alan hastalar için belirlenen bir yol olup olmadığını da bilmediklerini ifade eden Varış, “Hastaların yığılarak bekleyeceği bir poliklinik düzenlenmesi mümkün değildir. Bu yığılmaların yaşanacağı bölümlerde COVID- 19 hastalığının önlenmesi de zordur.

Her hangi bir şikâyetle normal bir polikliniğe gelen hasta da COVID- 19 olabilir, bununla ilgili Sağlık Bakanlığı hem devlet, hem de özelde düzenleme yapmalı. Özel hastane ve kliniklerde bakanlık gerekli denetlemeleri yaparak, kurallar getirmeli. Bu kurallar hem özel hem de kamuda yapılmalı” şeklinde konuştu.

“Hastane içi bulaşmalar çok ciddi”

Hastane içi bulaşmaların örneklerinin dünyada görüldüğüne işaret eden Varış, bu yolla bulaşın birinci dalgada ülkemizde görülmediğini ancak ikinci bir dalga olasılığına karşı uygun düzenlemelerin şart olduğuna vurgu yaptı.

İzolasyon odalarının da önümüzdeki süreç için oldukça önemli olduğunu ifade eden Varış, Eylül ve Ekim aylarının önemine vurgu yaptı.

“İzolasyon odalarını hemen yapın”

Eylül ve Ekim aylarının riskli aylar olduğunu ifade eden Doktor Varış, hem özelde, hem de kamuda izolasyon odalarının bir an önce yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Varış, ateş şikâyeti ile gelen her hastanın tetkikleri çıkana kadar COVID- 19 hastası sayılabileceğini söyleyerek, bu kişilerin tetkik sonuçları çıkana kadar Pandemi hastanesi değil, İzolasyon odasında bekletilmesi gerektiğini kaydetti.

Ateşli hastaların mevcut hastane alt yapısı şartları ile Pandemi Hastanesi’ne sevk edilmesi durumunda kontrolün çok güç sağlanacağını belirten Varış, “Geç kalmadan hem kamuda hem özelde izolasyon odaları açın” dedi.

“Çift PCR testleri sonuçlarını gösteriyor”

Ülkeye gelişlerde çift PCR testinin önemini 1 Temmuz itibarı ile görmeye başladıklarını kaydeden Varış, “İlk açılma sürecinde Sivil Toplum Örgütleri birçok konuyu dile getirdi. Yurt dışından gelişlerde çifte PCR testi önerdik ve çift PCR uygulaması 1-21 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 3 haftada sonuçlarını 15 kişide gösterdi. Yapılan çift PCR testi uygulamasında 15 kişinin ikinci test sonuçları pozitif çıktı. Bu tip vakaların yakalanması için bu iyileştirmenin olması memnuniyet verici olsa da yeterli bir önlem değildir” dedi.

Hekimlerin soru işaretleri devam ediyor…

Dünyanın mücadele ettiği bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu ve ilelebet kapalı kalma durumunun da olmadığını belirten Varış, kapanma sürecinin amacının COVID- 19 hastalığı ile mücadeleyi arttırmak olduğuna işaret etti.

Açılım için yeterli şartların olup olmadığı hususunda birçok soru işareti olduğunu kaydeden Varış, vakaların artması durumunda nerede hizmet verileceğinin hala belirsiz olduğunu kaydetti.

Varış: “Ayaktan Tanı dizayn ediliyor”

Dr. Ahmet Varış, Pandemi Hastanesi ile ilgili şuan bilinenin Ayaktan Tanı Merkezine 4 ay sonra COVID- 19 hastaları için tomografi cihazı konulacağı ve merkezin pandemi olarak dizayn edildiğine işaret eden Varış’ın ifadeleri devamla şöyle:

“Psikiyatri hastanesinin bir servisi tadil edilip, ikinci bir Pandemi merkezi olarak kullanılacak. Vaka sayısının durumuna göre, otel, yurt gibi bazı yerler kiralanarak hizmet alınacak. Resmi ve net bir cevap almasak ta konuşulanlar bu yönde. Sağlık Bakanı 45 günde hastane hazır söylemlerinin sonrasında kabinenin başka bir bakanı durumla ilgili hükümetin bilgisi olmadığını belirtmişti. Sağlık Bakanlığının yol haritasını biz hekimler bilmiyoruz. Temel endişelerimiz var, vakalarda ciddi bir patlama olursa özellikle COVID- 19 dışı hastalarımız hangi şartlarda ve nerede hizmet alacak?”.

Toplum içinde bulaşma korkusu…

Çift PCR uygulaması ile üç haftada 15 pozitif vaka saptandığını anımsatan Varış, kişinin vücudunda yeterli virüs olmayıp testi negatif gösteren kişilerin toplum içine karışabileceğine işaret etti, bunların tespiti için ülke geneli virüsün dağılımına zemin hazırlanıp hazırlanmadığını merak ettiklerini kaydetti.

Endişenin şimdi başladığını da ekleyen Varış, üç haftanın dolduğunu bunların cevaplarının ise bundan sonra netleşeceğini ifade ederek, toplum içinde ciddi bulaşmalar için korku ve endişe içinde olduklarını kaydetti.