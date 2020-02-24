Hastane personeliyle birlikte 'fakülteye' mi taşınacak?

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim: “Sağlık Bakanlığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Diş Hekimliği birimi hekimleri hemşireleri ve diğer personeli ile birlikte açılacak olan özel bir üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesine taşınıyormuş. Bunun için bakanlar kurulundan beş yıllık bir protokol geçirilmiş”

Sağlık Bakanı Ali Pilli: “Böyle bir çalışma vardır ama protokol henüz imzalanmadı. Yeni yer açılsa bile mevcut yerler de çalışacak. Hiçbir yer kapanmayacak topluma daha iyi bir diş sağlığı hizmeti vermek için çabalıyoruz.”

Eski Sağlık Bakanlarından Diş Hekimi Dr. Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı’nın, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Diş Hekimliği birimin hekimleri, hemşireleri ve diğer personelinin açılacak olan özel bir üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi’ne taşıyacağını iddia ederek “Bunun için bakanlar kurulundan beş yıllık bir protokol geçirildi” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise iddiayı toptan reddetmedi, henüz bir protokol imzalanmadığını belirtti, “Böyle bir çalışma vardır ama protokol henüz imzalanmadı” dedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, devleti zarara uğratacak hiç bir şey yapmadıklarını iddia ederek, daha sonra belgeleriyle birlikte detaylı bir açıklama yapacaklarını ifade etti.

Pilli, konuyla ilgili yaptığı genel açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Böyle bir çalışma vardır ama protokol henüz imzalanmadı. Filiz hanımın paylaşımını henüz görmedim fakat şunu söyleyebilirim ki; KKTC Devleti, hastanesi ve halkına zara verecek hiçbir şey yapmıyoruz. Tüm gaileler sağlığı daha iyiye götürmek içindir.

Bu ülkede sağlığın nasıl daha ileriye gidileceğinin yollarını arıyoruz.

Ne sağlık merkezindeki yerlerin kapanması ne de başka bir yerin kapanması gündeme gelmeyecek. Yeni yer açılsa bile mevcut yerler de çalışacak. Hiçbir yer kapamayacak topluma daha iyi bir diş sağlığı hizmeti vermek için çabalıyoruz. Bakanlar kurulundan geçmiş olabilir ama henüz onaylanmadı. Daha sonra geniş bir açıklama yapılacak.”

Filiz Besim’den hükümete sorular…

“Bu üniversitenin YÖK ve YÖDAK’tan izin alabilmesi için hastaya ihtiyaç varmış” diyen Filiz Besim

“Sağlık Bakanlığı bunu yaparken kime sordu? Yani Sağlık Bakanlığı veya hükümet istediği zaman kurumlarını taşıma veya devretme yetkisinde midir?” diye sordu.

Besim “Devletin doktorları ve hemşireleri bir sabah uyanıp özel bir üniversitenin idaresine girdiklerini öğrenmeden önce haberdar olmaları gerekmez midir?” şeklinde konuştu.

İşte Besim’in sosyal medya paylaşımı:

Bugün güne yepyeni bir haberle uyandık.

Sağlık Bakanlığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Diş Hekimliği birimi hekimleri hemşireleri ve diğer personeli ile birlikte açılacak olan özel bir üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesine taşıyormuş. Bunun için bakanlar kurulundan beş yıllık bir protokol geçirilmiş. Bu üniversitenin YÖK ve YÖDAK’tan izin alabilmesi için hastaya ihtiyaç varmış.

Peki ben Sağlık Bakanlığına ve hükümete soruyorum.

1-Halen bu minicik ülkede 7 tane Diş Hekimliği Fakültesine izin verilmişken 8’ye ihtiyaç var mıdır? Ülke üniversiteler çöplüğüne dönmüşken ve üniversite eğitiminde niteliği artırmaya çalışmamız gerekirken hele de sağlık gibi hassas bir konuda; çare olarak halkın kurumlarını üniversitelere taşımaya mı karar verdiniz?

2- Sağlık Bakanlığı bunu yaparken kime sordu? Yani Sağlık Bakanlığı veya hükümet istediği zaman kurumlarını taşıma veya devretme yetkisinde midir?

3- Devletin doktorları ve hemşireleri bir sabah uyanıp özel bir üniversitenin idaresine girdiklerini öğrenmeden önce haberdar olmaları gerekmez midir?

4- Bu üniversite ile imzalanan protokolün detayları nedir? Devletin personelini ve malzemelerini kullanırken hastalar nasıl bir ücretlendirmeye tabi olacak veya devlet bu üniversiteye kaç para ödeyecek?

Sorulacak onlarca soru var. Böyle bir uygulama bana göre önümüzdeki günlerde ciddi sıkıntılara zemin hazırlayacak ve elimizde kalan yegane devlet hastanemizi de özelleştirmenin eşiğine getirecektir. Sağlık bakanlığı bina yapamıyor diye böylesine riskli ve sonu belli olmayan maceralara atılamaz. Devlet kurumlarını, hastaneleri devletin kaynaklarını özel işletmelere devredemez. Umarım bu haber doğru değildir.