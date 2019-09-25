Hastane otoparkında kaos

YENİDÜZEN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yoğunluk otoparka da taştı, günlerdir hastane içerisindeki yoğunluk ve beraberinde getirdiği sıkıntılar gazetemize konu olurken, bugün de otoparktaki yoğunluk Yetişkin Onkoloji Bölüm Doktoru ve Tabipler Birliği Başkanı Özlem Günkut’un objektifine takıldı.

Sosyal medya hesabından fotoğraflarla yaşananları paylaşan Günkut, otoparktaki çizgilere uyulmadan yanlış park yapıldığı için ambulans yolu ve çöp kamyonu girişinin tıkandığını paylaştı.

Onkoloji Merkezi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki otoparklarda yanlış park sorunu yüzünden sıkıntı yaşadığını ifade eden Günkut, polisi arayarak bunu yapan araçların plakasını ihbar ettiğini kaydetti.

Günkut, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Burası Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi girişlerinin önündeki otopark. 25 Eylül 2019 saat 08.00. Otoparkta arabaların park edebileceği yerler çizgilerle belirlenmiş. Ama gördüğünüz gibi çizgileri takan olmamış.

Sonuç: Ambulans yolu tıkanmış. Çöp kamyonu çöpleri almaya gelmiş ama içeri giremiyor. Merkezin arkasındaki otopark alanının giriş çıkışı tıkanmış.

155’i arayıp plakaları bildirdim. Aslında içimden daha güzel (!) şeyler yapmak da geçti ama neyse...”