Hastane önünde yayaya çarptılar
Lefkoşa’da bugün saat 14.30 sıralarında devlet hastanesi önünde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Ahmet Yıldız bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
YENİDÜZEN
Lefkoşa’da bugün saat 14.30 sıralarında devlet hastanesi önünde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Ahmet Yıldız bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, Yıldız’ın durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.
Büyük, Yıldız’ın başından aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirerek ameliyata alındığını ve kalçasında kırıklar meydana geldiğini kaydetti.
Dikkatsizliği sonucu kazaya sebebiyet vermekle suçlanan M.B ise mahkeme emri ile tutuklandı.
Berrak’ın bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
Durumu ciddi…
Polisten alınan bilgiye göre, dün Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, 52 yaşındaki M.B yönetimindeki PJ 625 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada meydana geldi.
Sürücü Berrak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan 60 yaşındaki Ahmet Yıldız'a çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya Ahmet Yıldız kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.