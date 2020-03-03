'Hastane güvenli mi?'

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye mektup göndererek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki yangın sonrası meydana gelen hasarın, hastalar ve çalışanların sağlığı, can güvenliği açısından uygun olup olmadığının uzmanlar tarafından incelenerek, ortaya çıkacak raporların kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasını taşıyan ve basınla da paylaşılan mektupta, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana gelen yangın felaketi ve tahliye sonrasında üç kişinin hayatını kaybetmesinin tüm toplumda olduğu gibi sendika camiasında da büyük üzüntü yarattığı vurgulandı.

Ülkenin en önemli sağlık kurumunda meydana gelen bu felaketin afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamaları ile ilgili planların hazır olmasının hayati önem taşıdığını bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bengihan, yangın felaketinin yol açtığı ciddi hasarın en erken zamanda ortadan kaldırılıp hastanenin yeniden işlevsel hale getirilmesi çalışmalarının süratle başlatılmasının, kamu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bengihan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Ancak yangın sonrası meydana gelen ciddi hasar nedeniyle Dr.B.N.D. Hastanesinin şu anda buradan hizmet alan hastaların ve hizmet veren çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açısından uygun olup olmadığının konunun uzmanları tarafından raporlanması ve bu raporların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine inanıyoruz.

Böylesi felaketlerin tekrardan yaşanmaması adına bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi bekler, konunun yakın takipçisi olacağımızı vurgularız.”