Devrim DEMİR

Hekimler tüm dünya ile birlikte adada da etkisini gösteren Coronavirüs’e karşı alınan tedbirleri yerinde bulsa da, gerekirse sokağa çıkışların kısıtlanmasına işaret etti.

Tüm dünyada etkili olan ve binlerce kişinin de yaşamını yitirmesine neden olan salgınla ilgili görüşlerini YENİDÜZEN’e aktaran hekimler, Kıbrıs’ın kuzeyinde vatandaşların bu salgını yeterince ciddiye almadığı görüşünde.

14 günlük bir ev karantinası süreci olduğunu ifade eden hekimler, vatandaşların hala sokakta dolaşarak salgın riskini arttırdığına dikkati çekti.

Hekimler en büyük örnek olarak İtalya’yı gösterirken, hükümetin gerekirse ‘sokağa çıkma yasağı’ uygulamasını gündeme taşıması gerektiğini savundu.

Hekimler salgın riskinin ciddiyetine vurgu yaptı …

Salgın riskini azaltmak için sokağa çıkmanın en aza indirilmesi gerektiğine dikkati çeken hekimler, yerel bir vakanın olmadığı için hala şanslı durumunda olduğumuzu bunu önlemek için uyarıları dikkate almak gerektiğine değindi.

Sokakta dolaşan her bireyin risk taşıdığına işaret hekimler, hastanede karantinada yatan hastaların bu salgını bulaştırma riski taşımadığını ama sokakta zaman geçiren her bireyin hem salgına yakalanma hem de bulaştırma riski taşıdığına vurgu yaptı.

Hekimler ne dedi?

Birtan: “İkinci bir İtalya örneği olabiliriz”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, hükümetin aldığı önlemlerin dünya ile paralel gittiğini söyledi. Birtan, halkın bilinçli olmasının salgın riskinin azaltılması yönünde etkili olacağını kaydederek, “Salgının yayılıp yayılmaması halkın tamamen tutumuna bağlı. Halkın hala işin alayında olduğu gözle görülür durumda. Bu tutum kötü sonuçlar doğurabilir, böyle bir salgını dünya hastaneleri önleyemedi. Halkın tavırları iyiye işaret değil. Dilerim halkımız hepimiz için uyarıları ciddiye alır, ikinci bir İtalya örneği olabiliriz. Sokağa gerekirse çıkılmasın işin boyutunun değişmesi halinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli.”

Besim: “Alt yapımız bu krize hazır değil”



Doktor Filiz Besim, insanların hala sokakta dolaşarak uyarıları ciddiye almadıklarının göstergesi olduğunu söyledi. Besim, Bir sürü insanın hastanede hala üst üste sıra beklediğine dikkati çekerek, 15 günün önemine vurgu yaptı.

Besim,” Ev karantinası ciddi sıkıntılar yaratmakta. 3 veya 4 gün evlerinde kalanlar sokağa çıktı insanlarla temas etti. Bize bu salgının nasıl döneceği belli değil. Ciddi şekilde insanların temas etmemesi şart oldu. Bir şekilde insanların özgürlükleri kısıtlanmadan, sokağa çıkma yasağı uygulanmalı. Bu krizi yönetebilecek bir komite kurulmalı. Kamu çalışanları arasında ciddi sıkıntılar söz konusu, sağlık çalışanları yeterli korunmuyor. Maske ve eldiven yok. Sağlık alt yapımız bu krize hazır değil, 800 kişilik bir karantinamız var. İnsanlar evlerinde kalmalı, marketlere akın akın gidiyorlar. Hükümet bu krizi geniş alana yaymalı, insanların sağlığı için gerekli tüm tedbirler anlatılmalı. Bir çok karar ne yazık uygulanmıyor. Az gibi görülse de bu vaka hala tehlike altındayız. Yurt dışından gelenler var, çocuklarımız var ve bu sayı artacak. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Gün el ele verip kenetlenme günü.”

Gardiyanoğlu: “Virüs bir adım öne geçerse tutamayız”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Doktor Remzi Gardiyanoğlu, hükümetin attığı adımların yeterli olduğunu ancak dünyanın bu salgında kocaman bir örnek olduğunu savundu. Gardiyanoğlu, hükümetin geçiş kapılarını kapatarak önlemler aldığını sağlıkla ilgili en büyük eksikliğin ise Sağlık Bakanı’nın ortada olmadığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Virüs bu adada bizden bir adım öteye geçerse, belli bir yerden sonra yakalama şansımız olmayacak. En büyük noktada basamak basamak tedbir alıyoruz. Sağlık sistemi çok kötü, gereksiz adımlar şimdi atarak sonra üzülmeyelim. Sokağa çıkma yasağı kısa süreli olsa da uygulamalı olarak gerekli. Bu savaş 14 günde bitmeyecek, yavaş seyreden bir hastalık ve Sağlık Bakanı Ali Pilli hala bunu anlamış değil. Hastaneye başvuran hastalardan ziyade, sokakta dolaşanlar bu hastalığı daha hızlı yayıyor. İtalya da ölüm oranı örnek alınmalı, ülkede hasta tanımı yapılmıyor. Test yapmalıyız herkes bugün bu testten geçmeli, bu virüsü dışarıda dolaşanlar yayıyor. Artık ülkemizde salgın var, karantinamız rezalet, bu 15 gün için hiçbir şey yapılmadı. Solunum cihazlarımız yeterli değil ve sağlık bakanı bununla ilgili açıklama yapmıyor. Korkutan salgınla ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli kumar oynuyor.”

Gürkut: “Canımız yanmadan en aza indirelim”

Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, sokağa çıkışların en aza indirilmesi gerektiğini söyledi. Gürkut, hala şansımızın olduğuna işaret ederek yerel bir vakanın olmayışının iyi olduğunu belirterek, “Canımız yanmadan bunu en aza indirebiliriz. Hala sokaklarda dolaşan insanlar var, biz yaptığımız görüşmelerde gerekirse sokağa çıkılmaması için karar üretilmesini talep ettik. Marketlere akın edilmesin, teknoloji ilerledi online satış devreye girmeli. Bu virüs bitmeyecek, salgın riskimiz hala sürüyor. Bireyler sorumlu davransın, toplu yerlerde buluşmasın ne kadar kendimizi korursak o kadar kısa sürede atlatırız.”