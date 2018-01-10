HASTALIĞI GERİ ÇEVİRMEK

Neriman Cahit

Basitçe niyet ederek hatların yeniden bağlanması işleminin yapılmasını isteyebilirsiniz.

Kristal DNA hatlarının yeniden döşenmesini istiyorum. Buna hazırım…

Baş Melek Mikail’den

Kutsal yer yaratmak…

Kutsal yeri: Enerjinin, yüksek bilinçliğe ve spirituel amaca adandığı herhangi bir yer.

Cami, Kilise v.b kutsal yerliği eskidendi.

Şimdiki enerjide kutsal yer Eviniz olmalı.

Burası: Yüksek Bilinçliliğe, Spirituel amaca ve sevgiye adanmış bir yer olabilir…

Bunu yaratmak için öncelikle düşük titreşimleri temizlemeye niyet etmelisiniz. Bu; sakin, düzenli ve huzur dolu bir çevre yaratacağınız anlamına gelir. (Yüksek veçheniz size yardımcı olacak)

İlk adım temizliği içerecektir.

Yaşadığınız yeri artık size hizmet etmeyen tüm eski enerjilerden temizlemek, artık size hizmet etmeyen her şeyi toplayıp atma. Onları sevgiyle kullanabilecek birine verin.

Sonra sadece yaralı sevgi dolu ve yüksek amaca hizmet eden eşyaları içeren temiz ve hafif bir yere sahip olun ve bunu yüksek bilinçliliğe adayın…

KUTSAL BİR YERİ KUTSAMAK…

Basit ve zengin ritüeller ve törenler niyet ve inayetin enerjisini yaratır. Bunların kullanımı kutsal bir yeri kutsamak için mükemmel bir yoldur.

Sizin ritüeliniz bir mum yakmak ve kendinizin yazdığı bir kutsamayı söylemek kadar basit olabilir. (ya da arkadaşlarınızı davet etmek ve bir kutsama töreni yapmak olabilir.)

Bu yeri yarattığınızda evinizi meditasyon, dolunay rituelleri dua ve kutlama için kullanın. Yemeden önce besinlerinizi kutsayın. Uyandığınız zaman ve uykuya dalmadan önce meditasyonla minnettarlığınızı ifade etmeyi hatırlayın.

Yoga yapın, dans edin, şarkı söyleyin, yaşadığınız yeri yüksek bilinçliliğinizin enerjik sevinci ve sevgisi ile doldurun…

Geçişin karmaşa ve kaosunda eviniz topraklanmış ve sakin hissetmeyi, deneyimleyeceğiniz huzurun ve istikrarın limanı olacaktır.

Birliği gör… Her şeyin birbirine her şekilde bağlı olduğunu gör. (Hiçbir şey ayrı değil evrende.)

Kalpte Merkezlen: Sevgi dolu ol…

Kutupluluğun dışına çık…

Artık dünyayı yargılama…

Dünyayı iyi ve kötü olarak yargıladığın süre kutupluluğun içinde olur ve düşük kalırsın…

Merkabaha girip, bilinç altı zihninden kodonlarını aynı şekilde değiştirmesini iste.

Derin meditasyon ve dua ile bu yapılabilir.

Bilinçaltınız tüm gezegende yaşam bağlantısını bilir. İçimize girip bilinçaltımızdan isteyebiliriz. “O çocukların tam olarak hangi kodonları değiştirdiğini…”

Ve siz de bu şeylerin sizin ışık bedeninizde ve Tanrı’nın huzurunda gerçekleşmesini isterseniz gerçekleşir.

Bu, ayrıca kutupluluğu bırakmayı gerektirir. Artık iyi ve kötü terimlerini düşünmemek, yaşamın bütünlüğünü, tamlığını ve mükemmelliğini görmek.

Bu çok kesin duygu ve beden yanıtıdır…

İyi ve kötü yok… Her şeyin arkasında yüksek bir amaç var.

DOĞAYA GERİ DÖNÜŞ – YENİLENME

Son bir yılda hiç kullanmadığınız eşyayı toplayıp birisine verin. (Özgürce ve sevgi ile yapın.)

Korkuları, öfkeyi, nefreti serbest bırak. Sana zarar veren her şeyi affet. Bağışla gitsin…

Günde en az 10 fıkra oku ya da seni güldürecek bir film izle…

Borçlarını öderken mutlu ol ve onu ödeyecek paran olduğu için şükret…

Tüm negatif insanlardan uzak dur. “Zavallı ben” diyenlerden, sorgulayanlardan, sadist ve sizden enerji çekenlerden. Onları gördükten sonra kendinizi yorgun ve tükenmiş hissettiklerinizden ya konuyu değiştir ya oradan kaç.

Haftada 2 ya da 3 kez günbatımını seyret. Bu senin yaşam enerjini çok iyi yeniler. Bir çam ağacının altına oturup ona dokun…

Hastada 3 kez güneşte deniz sahiline veya ormana git. Gömlek / uzun pantolon giyme. Güneşin altında dayanabildiğin kadar kal. (kazara güneş yanığı olursan üzerine elma sirkesi sür)

Sonraki 3 gün, günde 3000 mg C vitamin ve 2000 I.V doğal E vitamini al.

Deniz sahiline, ormana git. Otur gevşe ve gökyüzüne / çevrene bak. O anda sadece nerede olduğundan zevk al, anı yaşa. Buna ihtiyaç duyduğun süre uygula.

2 veya 3 kez deniz suyuna gir. Su soğuksa aşıklarını aşacak kadar. En az 15 dk öyle kal. (Eğer denize giremiyorsan Epsom tuzu ile aynı şekilde banyo yap. (vücudundan toksinler atılır.)

Haftada 2 – 3 kez en az 1 saat ağırlıkla eksersiz yap. Bu hem alt hem de üst vücudunu kapsasın. (Vücut kendini yeniden yapılandırır.)

Yenilen; kendini gün be gün, gece ve gündüz izle. Tüm hastalıklar tersine döndürülebilir. (Bu senin iyileşmeyi ne kadar istediğine ve bunun için ne kadar gayret sarf ettiğine bağlıdır.)

Tüm aleminyum ve teflon mutfak eşyalarını at. Aleminyum tabanlı deodorantları da. Camda, çelikte veya paslanmaz çelik kaplarda pişir…

Vücuduna hiç klorin veya florin almamalısın. Sadece filtreden geçirilmiş kuyu suyu, pınar veya şişe suyu iç.

İyileşmenin süratle gelişmesi için sigara, tütün içme kesinlikle. Hiç soda veya kola içme. Hatta köpüklü şarap da dahil. En önemlisi her türlü suni tatlandırıcıdan uzak dur. Karbonatlı, hiçbir içki, hatta bira dahil.

Bunların en tehlikelileri Nutra Sweetde de denilen ASPARTAM’dır.

Nefes egzersizini günde 3 kez uygula. Hastalığı geri çevirmek için bu şart.

Son söz: Ancak vücut BAZ ise gerçek iyileşme olur. Bugün deneyimlediğin hastalığın senin geçmişteki yaşam ve düşünce şeklindir. Bu nedenle, yeni bir yaşam ve düşünce şekli, zihinsel tutum ve tavır gereklidir.