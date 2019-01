“Hastalığı atlatırsak yıl verimli geçecek”

Bu yılki yağışlardan ötürü güzel verim alınacağı öngörüsünde olan Mesarya bölgesindeki tarım üreticileri, buna karşın, ekinlerde gittikçe yayılan bir hastalık oluştuğunu anlatarak, bir an önce tedbir alınması için Tarım Dairesi’ni bölgeye davet etti.

Fehime ALASYA

Mesarya bölgesindeki tarım üreticileri, bu yılki verimin güzel olacağını ön görürken, tarlalarda yayılan ve ekinlerin sararmasına neden olan hastalıktan dolayı endişeli.

Adanın en çok arazi ekilen noktalarından biri olan Alaniçi bölgesindeki üreticiler, YENİDÜZEN’e konuştu.

Bu yılki yağışlardan ötürü güzel verim alınacağı öngörüsünde olan tarım üreticileri, nisan ayına dek hava şartlarının yolunda gitmesiyle yılı bereketli kapatacaklarından yana hemfikir.

Yıla verimli başlanmasına karşın, ekinlerde gittikçe yayılan bir hastalık oluştuğunu anlatan üreticiler, bir an önce tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

Bölgedeki ekinlerin sarardığını anlatan üreticiler, hasattaki hastalığın ne olduğuna dair doğru tespitte bulunulmadığından yakınarak Tarım Dairesi’ni incelemede bulunması için bölgeye davet etti.

Nasıl bir hastalıkla mücadele edileceğinin bilincinde olmadıklarını belirten üreticiler, yetkililerden yardım istedi.

Yağışların bu yıl çok fazla olmasından memnuniyet belirten üreticiler, gölet ve dere yataklarında yapılacak iyileştirmelerle bölgenin yeraltı kaynaklarında verimin arttırılabileceğini düşünüyor.

Üretici ileri vadeli çeklerle ayakta durmaya çalıştığını söylerken bunun büyük zarar olduğunu ifade ederek, bir an önce geçen yıla ait kuraklık ödemelerinin yapılamadı gerektiğini kaydetti.

Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana: “İlgili bölümümüz hemen bölgeye gidecek”

Konuyla ilgili henüz kendisine bir şikâyet ulaşmadığını belirten Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, hemen bölgeye gidilmesi için gerekli girişimin başlatılacağını kaydetti.

Vurana “Alaniçi bölgesinden bana ulaşan bir şikayet henüz yok, bu söylenilenleri dikkate alıyoruz, ilgili bölümümüz hemen bölgeye gidip tarlalarda inceleme yapacak.

Hastalığa yönelik tespitin kısa sürede yapılacağına ve çözüm bulunağına eminim.” dedi.



Rüstem Küçüker: “Bu hastalığı atlatırsak verim çok güzel olacak gibi görünür”

"Bin dönüm arpam var. Verimli mi değil mi diye konuşmak için daha çok erken. Bunu konuşmak için başka açması gerek. Verimi nisan ayında konuşabiliriz. Yağışa göre gidişat tamamdır, çok güzel, yüzümüz gülüyor. Bu hastalığı atlatırsak verim çok güzel olacak gibi görünür.

Ekinlerdeki bu pas hastalığı Mutluyaka'dan başladı ve bize de yayıldı. Ani hava değişiminden kaynaklı bir hastalık olduğu söylenir.

Ekinlerde yer yer bu hastalık görülüyor. Muratağa, Sandallar, Atlılar, Geçitkale’ye dek yayıldı. Diğer bölgelerde çok az var. Ziraatçıların bölgeye gelip bizimle tarlalara bakması, bize akıl vermesi lazım. Ama henüz bunu yapan yok. Biz fotoğraf çekip Türkiye'ye yolladık ve bize ne yapabileceğimizi söylediler. Kendi tespitlerimize göre bunu yaptık ve ilaçlıyoruz. Kendi içimizde toplanıp yola çıkıyoruz. Tarım Dairesi bölgeye gelmeli. Halen daha ilaç atmak için tarlalara giremiyoruz."

Haşim Tankı: “Kesin bir teşhis konulsun ve kesin bir ilaçlama yapalım”

"Hanım adına olan ekinlere yardım ederim, geçen sene böyle bir hastalık yoktu. Sene kursaktı, ürün bile yoktu geçen sene. Bu yılımız iyi görünüyor. Bölgemiz çok güzel yağış aldı, hala tarlalara giremeyiz. Bizi sadece bu hastalık üzdü. Hastalığın ne olduğunu tam anlayamadık. Kimisi sıcaktan, kimisi soğuktandır der, kimisi pastır, kimisi küftür der, kesin bir tanı yok... Bölgeye kimse gelip bakmadı, Tarım Dairesi'ni buraya davet ediyoruz. Kesin bir teşhis konulsun ve kesin bir ilaçlama yapalım. Herkes ilaçlamaya başladı, ya doğru ilaç değilse... Yetkilileri bir an önce bölgemizde görmek istiyoruz.

Salih Tuğralı: “Geçen yıla oranla, şu anki gidişata göre yağmurlarımız çok güzel”

“Burası Kıbrıs'ta en çok tarımla uğraşan bir bölgedir. Henüz gelen, akıl veren olmadı, hala bilirkişilerin gelip inceleme yapmasını ve doğru teşhis koymasını bekliyoruz. Kimisi libazma eksikliğindedir der, kimisi gübre eksikliğinden, kimisi pas hastalığıdır der, herkes bir şey söyler... Geçmiş tecrübelerimize göre pas hastalığı ve kök çürümesidir diye tahmin ediyoruz ama emin değiliz. Henüz ilaç atamadık, hala toprak çamur. Bölgeye gelsinler, onları gezdirelim, yerinde incelesinler, bize net bir şey söylesinler.

Geçen yıla oranla, şu anki gidişata göre yağmurlarımız çok güzel. Ürün almak için mart ve nisan ayında da mutlaka yağış olmalı. İlaç atıldıktan sonra da yağış ister. Yıllardır böyle düzenli yağmur olmadı.

Akıp giden sular boşa gidiyor, üzülüyoruz, bölgelere baraj oluşturulsa çok iyi olur. Su duran tarlalarda hiç ürün olmadı, bunlar da zarar. Düşük bir miktarda da olsa bazı tarımcılar buna üzüldü ama her şeye rağmen yağışlar bizi sevindirdi.”

Sermet Beyazhasan: “Ziraat mühendislerinin bir an önce bölgeye gelmeli, böyle güzel bir senede ürün kaybımız olmasın”

“Yağışlarımız güzel, sene iyi görünüyor. Bundan sonrası için Tarım Dairesi’ne büyük iş düşüyor. Özellikle ziraat mühendislerinin bir an önce bu hastalığın tespiti ve ilacı için çalışma yapması gerek. Köylüye bunu duyurmalılar. Herkes bunu bekler, doğru ilaç ile mücadele başlatmak için bekliyoruz. Ülkede farklı hastalıklar görülüyor, yanlış ilaç kullanarak mücadeleyi başaramayız, bu yüzden ziraat mühendisleri gelip incelemeli. Hangi ilaçları kullanabileceğimizi bilmeliyiz. Araştırıyoruz ama yetkili ağızlardan bunu duyalım. Hayırlı bir seneyiz, inşallah sonu daha iyi olur. Girdilerimiz çok yüksek, bugün bir dönüme bakımı, ekimi, ilacı, maliyeti 200 TL’yi aşıyor. Bunları da göz önünde bulundurarak böyle güzel bir senede ürün kaybımız olmasın. Gerekli çalışmayı yapalım. Bizim tespitlerimize göre bu pas hastalığıdır, kök çürümesi de başladı, rutubetle nem büyük tetikçisidir. Şu an tarlaların kurumasını bekliyoruz, bu bekleme süresince ziraat mühendisleri gelip tespit yapsa ve ilaç için öyle tarlaya girsek çok daha güzel olur. Tarım bakanlığından yapılan açıklama rutin her yıl yapılan bir iştir ama tarlada olan hastalık her yıl görülen bir hastalık değildir, ondadır ki yetkililer bölgeye gelmeli. Hala geçen yıla ait kuraklık paraları ödenmedi, tüm tarımcılar, hayvancılar mağdurdur. Bir an önce ödemeler yapılmalı.”

İlker Beşerler: “Yer altı kaynakları çoğalmalı ve bölgede tutulmalı, sularımız boşa akıyor”

“Yağışlar çok güzel ama daha bol yağış isterdik, yer altı kaynakları çoğalmalı ve bölgede tutulmalı. Sularımız boşa akıyor. Mevcut gölet kapasiteleri genişletilmeli, mevcut dere akarlarının doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bölgeye gölet yapılsa bölgenin yeraltı kaynakları çoğalır. Yağışlar devam ederse Ekinlerimiz çok güzel olacak. Hastalık bu sene çok yaygın, bence ekinler çok sık ekildi diye böyle oldu. Tarım Dairesi gelip bizimle sahaya inmedi, bekliyoruz. Gelip doğru yönlendirme yapsınlar.”