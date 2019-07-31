Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, hastaların genellikle İskele ve Mağusa bölgelerinden olduğunu YENİDÜZEN’e açıkladı. Pilli, dün itibariyle Batı Nil Virüsü şüphesiyle yeni bir başvurunun yapılmadığını aktardı.

Ayşe GÜLER

Batı Nil Virüsü’ne (BNV) yönelik toplumdaki endişeli bekleyiş sürüyor. 1 kişinin hayatını kaybettiği hastalıkla ilgili, vakaların çoğunlukla İskele ve Mağusa bölgesinde yoğunlaştığı açıklandı.

Önceki gece 3, dün de 1 yeni vakanın daha hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

6 şüphelinin kan örneklerinin Türkiye’den gelmesi beklenirken, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, hastaların genellikle İskele ve Mağusa bölgelerinden olduğunu YENİDÜZEN’e doğruladı.

Pilli, yoğun bakımda Batı Nil Virüsü teşhisiyle tedavi gören hastanın servise alındığını söyledi, iddiaların aksine yeni bir başvurunun olmadığını da belirtti.

YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Batı Nil Virüsü şüphesiyle hastanede 3 vakanın tedavi gördüğünü, dün itibariyle bir hastanın taburcu edildiğini kaydetti.

Erkmen, hastaların birinin 10 yaşında menenjit hastası bir çocuk olduğunu aktararak, “Virüsün bulguları olduğu için çocuktan da kültür örneği alındı. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz” dedi.

BATI NİL VİRÜSÜ TABLOSU: 3 hastaya ‘Batı Nil Virüsü’ teşhisi.( Biri öldü, biri taburcu edildi, biri tedavi altında)

1 ölüm.

1 hasta taburcu oldu.

1 hasta Lefkoşa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görüyor.

2 hasta YDÜ Hastanesi’nde, 1’i taburcu oldu…

6 şüpheli vakanın kan örneklerinin Türkiye’den gelmesi bekleniyor.

Belediyeler ilaçlamayı artırdı



Batı Nil Virüsünün yoğunlukla görüldüğü İskele ve Mağusa bölgesinde ilaçlamalar da artırıldı.

Her iki belediye rutin şekilde ilaçlamaların sürdüğünü belirtti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belediyeye ulaşan şikayetlerin çoğunun Long Beach bölgesinden olduğunu söyledi, gelen ihbarların değerlendirildiğini kaydetti.

Mağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter ise gerek kendi kaynakları ile gerekse özel sektörden destek alarak göller, dereler ve diğer su birikintilerini biyolojik larvasitlerle ilaçlama mücadelesi yapıldığını ifade etti.

Sarpten uyardı: Bilimsel verilerle hareket edilmeli

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ise sürecin bilimsel verilerle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Sarpten alınması gereken tedbirleri de madde madde sıralayarak, şöyle konuştu: Bilimsel verilerle hareket etmeli. Sivrisineklerin üreme ortamı kaldırılmalı. Su birikintilerin tespit edilmeli, kurutulmalı. Planlı kentleşme şart.

İstatistik tutuluyor…

Elde edilen bilgilere göre Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yapılan sevklerle ilgili bölge bölge istatistiki veri tutuluyor.

Bu veri, basın veya kamuoyu ile paylaşılmıyor.

Bölgeler hep İskele-Mağusa…

Batı Nil Virüsü ile ilgili olarak hastaneye başvuran kişilerin genellikle İskele-Mağusa bölgesinden…

Hastaların; Mağusa (Glapsides bölgesi), İskele, Aygün, Güvercinlik, Ötüken, Topçuköy, Güvercinlik, Kuzucuk’tan olduğu öğrenildi.

Pilli: 6 şüphelinin kan örnekleri bekleniyor

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Batı Nil Virüsü teşhisiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde tedavi gören, bir hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Pilli, söz konusu hastanın dün itibariyle yoğun bakımdan çıkartıldığını aktardı, şu anda şüpheli 6 hastanın kan örnekleriyle ilgili sonuçların Türkiye’den gelmesinin beklendiğini de ifade etti.

Söz konusu virüsle ilgili 3 hastaya teşhis konulduğunu, bir hastayı kaybettiklerini, bir hastanın da taburcu edildiğini belirten Pilli, “Bugün itibariyle ön tanı ile gelen yeni hasta bulunmuyor” dedi.

Pilli, hastaların genellikle İskele ve Mağusa bölgelerinden olduğunu kaydetti.





YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen:

“Şüphelilerden biri 10 yaşındaki bir çocuk”

YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Batı Nil Virüsü şüphesiyle hastanede 3 vakanın tedavi gördüğünü, dün itibariyle bir hastanın taburcu edildiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Erkmen, hastaların birinin 10 yaşında menenjit hastası bir çocuk olduğunu aktararak, “Virüsün bulguları olduğu için çocuktan da kültür örneği alındı. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Erkmen, bir diğer hastanın akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğünü, yoğun bakımdan normal servise alındığını aktardı.

Yabancı uyruklu bir diğer şüpheli vakanın ise kan örneklerinin Türkiye’ye gönderildiğini ifade eden Erkmen, tüm hastalarla ilgili sonuçların beklendiğini sözlerine ekledi.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DEDİ?

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“İhbarların çoğu, Long Beach bölgesinden”

“Batı Nil Virüsü tespiti yapılmadan önce de rutin olarak ilaçlamalarımız vardı, ara vermedik.

Belediyeye ulaşan şikayetlerin çoğu Long Beach bölgesinden. Orada bildiğiniz gibi dere var. Asra parselasyonların dolayı biriken sular var. Virüs nedeniyle kaybettiğimiz hastaların biri Ötükenliydi. Topçuköy’ünden de bir hastanın tedavi gördüğünü biliyoruz.

Bu yıl yağmurlar çok oldu. Sivrisineğin ürediği alanlar su birikintileridir. Evlerin avlusunda bile en küçük su birikintiler içerisinde ürediler. Belki de 3-4 aydır lavrasit mücadelemize devam ediyor. Yaz aylarında karasineklerle de mücadele ediyoruz. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Köylerde muhtarlar da su birikintilerine yönelik bilgi veriyor, ilaçlıyoruz.

Ağıl yerlerini rutin ilaçlıyoruz. Ağılların köy dışına çıkması için mücadele veriyoruz. Günlük kontroller yapılıyor. İlaçlama 21 günde yapılması gerekirken, biz haftada bir ilaçlama yapıyoruz.”

Mağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter:

“Sulak alanlar arttı… İlaçlama faaliyetlerini artırdık”

“Son günlerde ortaya çıkan Batı Nil Virüsü konusunda Belediye Sağlık Birimi ilaçlama faaliyetlerini artırdı. Gerek kendi kaynaklarımız ile gerekse özel sektörden destek alarak göller, dereler ve diğer su birikintilerini biyolojik larvasitlerle ilaçlama mücadelesi yapılıyor. Uçkun sinek mücadelesinde de yoğunluk görünen bölgelere 5 adet ULV makinesiyle ilaçlama yapılıyor. Bu sene yağışların fazla olması dolayısı ile Mağusa bölgesindeki sulak alanlarda ciddi bir artış olmuştur. Bunun olacağını önceden öngördüğümüzden dolayı mart ayı başından itibaren hazırlıklara başladık. İlaç ve ekipman eksikliklerini tamamladık ve mart ayı sonundan itibaren ilaçlama faaliyetlerine başladık. Ayrıca Mağusa genelindeki tüm hanelere girerek hane içlerinde sivrisinek üreme alanlarının tespiti yapılarak ilaçlaması yapılıyor..”





Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten:

“Soğukkanlı, bilimsel verilerle hareket etmeli”

“Uluslararası kaynaklar incelendiğinde doğal dengenin bozulması, batı nil virüsü iklim değişikliği ile artıyor. Bu vakalar, 90’lı yıllara kadar Afrika’da görülürdü. Sonrasında Asya ve Avrupa’da yayıldı. Geçen yıl Türkiye, İsrail, Yunanistan’da görüldü, salgınlara yol açtı.

Bizde de görülmemesi sürpriz olurdu. Bu virüs, şu anda tespit edildi, ama çok da önceden bizdeydi.

Farklı yıllarda zika, domuz gribi gibi etkenlerle özellikle sivrisineklerle bulaşan hastalıklar yaygınlaştı.

Önemli bir hastalıktır. Göçmen kuşlarla yayılır, sivrisinek aracılığıyla insanlara geçebilir.

Yüzde 80’i belirtiler göstermeden atlatılır. Panik havası olmamalı ama bilimsel verilerle hareket edilmeli.

Yıllardır sivrisinek sorunu devam ediyor Su kaynaklarının ortadan kaldırılarak, sivrisinek popülasyonunda çalışması yapılmalı.

Kriz ortamında bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Soğukkanlı, bilimsel verilerle hareket etmeli.

Sivrisineklerin üreme ortamı kaldırılmalı. Su birikintilerin tespit edilmeli, kurutulmalı.

Hastalığın Mağusa bölgesinde görüldüğü söyleniyor. Farklı bölgelerden de çıkabilir, bu pek bir şey ifade etmez.

Başvuruların arttığını biliyoruz. Sağlık Bakanlığı, belirli semptomları gösterenlere bu doğrultuda tedaviye başlandı. Sivrisinek konusu, kriz döneminde değil, yıla yayılarak yerel yönetimlerin en önemli işlevi haline dönüştürülmeli. Bunların hepsi planlı kentleşmeden geçiyor. Nil virüsü ortadan kalkar, farklı virüsler gelebilir. Akılcı ve bilimsel uzun vadeli çözüm bulmalıyız.”