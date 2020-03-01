“Mecbur olduğumuz için önce bazı hemşireleri çıkardık, daha sonra hastaları… Önceden tahliye ettiğimiz hemşireler çıkmak istemedi, hastaları içerde kaldı diye sinir krizi geçirenler oldu…”

“Ben nöbetçiydim, sabaha yakın 6 buçuk sularında anjiyo bölümünden duman çıkmaya başladı. Teknik servisi bakması için çağırdık. Herhangi bir patlama sesi duymadık.”

“Aşırı kablo sıcaklığına bağlı, etrafındaki plastik maddelerin erimesiyle etrafa koku ve duman yayıldı. Teknik servis gelene dek bunlar daha da yayılıp ilerledi. Bunu görünce hemen hastaları tahliye etmemiz gerektiğini, ciddi bir şey geliştiğini anladık. Bu saate kadar çevrede hiç alev yoktu, sadece tavan arasından şiddetli bir şekilde inen duman vardı, ardından alevler yükseldi”

“Bu ülkenin kalbine dokunan bölümlerin tamama yakını yandı. Bunlar için ciddi çalışma içine girdik. Özellikle Kalp Damar Cerrahisi’nde içeriye girilmesi dahi mümkün olmayan bir durum var, orada çok ciddi bir hasar var”

Fehime ALASYA

Felaket saatleri ile güne başlayan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ‘ülkenin kalbine dokunan’ Kalp Damar Cerrahisi ve Anjiyo bölümlerinin tamamen yanması, en çok da orada uzun süredir büyük başarılara imza atan çalışanlarını üzdü.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlarından Dr. Hasan Birtan, yangın ve tahliye sırasında yaşananları YENİDÜZEN’e anlattı.

O anları anlatırken gözyaşlarını tutamayan ve sesi titreyerek anlatan Birtan, tahliye sırasındaki yardımlaşma ve dayanışmadan söz ederken duygu dolu saatler yaşadı.

Yangının çıkış anında sadece duman olduğunu ve patlama sesi olmadan dumanın şiddetli bir şekilde tavandan yayılmasıyla tahliye işlemi başlattıklarını anlatan Birtan, ardından alevlerin yükselmeye başladığını ifade etti.

Hemşirelerin hastalarını bırakmak istemediğini, sinir krizi geçirdiğini fakat hemen canla başla çalışmaya odaklandığını söyleyen Birtan, o anları şöyle aktardı:

“Önceki gün olay anında, sabahleyin hemşireleri görseydiniz…

Hastalarını bırakmamakta direnmeleri, dışarıya çıkmak istememeleri ve son dakikaya kadar yanlarında olmaları, bunlar gerçekten anlatılmaz…

Mecbur olduğumuz için önce bazı hemşireleri çıkardık, daha sonra hastaları, önceden tahliye ettiğimiz hemşireler çıkmak istemedi, hastaları içerde kaldı diye sinir krizi geçirenler oldu…

“6 buçuk sularında anjiyo bölümünden duman çıkmaya başladı…”

“Ben nöbetçiydim, sabaha yakın 6 buçuk sularında anjiyo bölümünden duman çıkmaya başladı. Teknik servisi bakması için çağırdık. Herhangi bir patlama sesi duymadık, böyle bir şey olmadı. Aşırı kablo sıcaklığına bağlı, etrafındaki plastik maddelerin erimesiyle etrafa koku ve duman yayıldı. Teknik servis gelene dek bunlar daha da yayılıp ilerledi. Bunu görünce hemen hastaları tahliye etmemiz gerektiğini, ciddi bir şey geliştiğini anladık.

Bu saate kadar çevrede hiç alev yoktu, sadece duman vardı, tavan arasından şiddetli bir şekilde duman inmeye başladı. Daha sonra servisteki tahliyeyi bitirdikten sonra genel yoğun bakım ve en son da kalp damar yoğun bakım bölümünün tahliyesini başlattık. Ardından alevler yükseldi.

Sadece kendi hemşirelerimiz değil, hastanenin tüm bölümlerinden tüm görevliler seferber oldu, unutulmaz anlardı. Evimiz yandı, çok üzgünüz.”

“İtfaiyenin özeni ile bazı cihazlar sudan hasar görmedi”

Özellikle itfaiye ekiplerine YENİDÜZEN aracılığıyla teşekkür eden Birtan, “Çok özendiler, yangına koruyarak müdahale ettiler ve bu bağlamada bazı cihazlar sudan hasar görmedi” şeklinde konuştu.

“Ülkenin kalbine dokunan bölümlerin tamama yakın yandı”

Kalp Damar Cerrahisi Servisi, ameliyathanesi, yoğun bakımı, Anjiyo ve genel yoğun bakımının çok ciddi hasar gördüğünü ifade eden Birtan, “Bu ülkenin kalbine dokunan bölümler şu anda tamamen yandı veya tamama yakını yandı. Bunlar için ciddi çalışma içine girdik. Özellikle Kalp Damar Cerrahisi’nde içeriye girilmesi dahi mümkün olmayan bir durum var, orada çok ciddi bir hasar var.” dedi.

Hastanenin çalışır hale döndürülmesi için ne kadar süreye ihtiyaç duyulduğu tahmininde bulunmanın çok güç olduğunu kaydeden Birtan, özellikle Kalp Damar Cerrahisi’nde yapılması planlanan çalışmalara değindi.

Birtan, şöyle devam etti:

“Bunun ne kadar zaman alacağını henüz bilmek çok güç. Uzmanlar rapor tutacak, ardından çalışmalara girişimde bulunulacak, bu işlerin tamamı bitince temizlenme ve boyaya geçilecek o yüzden net bir süre ön görmek mümkün değil.

Hastaneyi fonksiyonel hale getirmek için en hızlı şekilde çalışmaya başladık. Muhtemelen birkaç güne dek hastane, Kalp Damar Cerrahisi ve Anjiyolar haricinde hizmete girecek. Özellikle yanık bölgenin izolesi ve hastanenin yeniden seyrine dönmesi için çalışmalar sürüyor. Bu alanlara başka bir bölgeden giriş çıkış verilerek tadilata başlanıp devam edilecek.”

“Nerede gerekiyorsa, orada hastalarımıza hizmet veririz”

Kalp Damar Cerrahisi olarak nerede hizmet vereceklerine ilişkin net bir görüş oluşmadığını ifade eden Birtan, “Şimdilik hastalarımız burada hizmet alamaz. Diğer anlaşmalı hastanelere yönlendirilecek veya Türkiye’ye sevk edilecek. Fakat önümüzdeki saatlerde (dün öğleden itibaren) bakanlık başka bir yönde karar üretirse ve biz buradaki başka özel hastanede görevlendirme alırız, orada ameliyatlarımıza başlayacağız. Nerede gerekiyorsa orada hastalarımıza hizmet veririz” dedi.