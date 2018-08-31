HASTALARDAN ‘uzlaşınız’ çağrısı

Sağlıkta ‘ek mesai’ yapmama eyleminde ikinci gün geride kaldı. Önceki gün saat 14.00’te başlayan, dün de resmi tatil olması nedeniyle gün boyu devam eden eylem, hastanelerde seferberlik ilan edilmesine neden oldu.

Ayşe GÜLER

Sağlıkta ‘ek mesai’ yapmama eyleminde ikinci gün geride kaldı.

Önceki gün saat 14.00’te başlayan, dün de resmi tatil olması nedeniyle gün boyu devam eden eylem, hastanelerde ‘olağanüstü hal’ ilan edilmesine neden oldu.

Sağlık Bakanlığı, olası bir zafiyeti önlemek amacıyla sağlık ocaklarındaki nöbetleri kaldırdı, burada çalışan 20 hemşireyi ilçelerdeki hastanelere aktardı.

‘Merkez hastane’ görevini gören Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin kapasitesi azaltılarak, 30 hasta ayakta tedavi edildi, ardından da evlerine gönderildi.

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, taraflara uzlaşı çağrısı yaparak, “Bu sürdürebilir bir durum değildir. Bir an önce uzlaşının olması ve bu işin bitmesi esas arzumuzdur” dedi.

Krizin uzamaması gerektiğini söyleyen Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ise “Amacımız gemiyi yüzdürmekten ziyade su yüzünde tutabilmek, batmamasını sağlamaktır. Sorun bir an önce çözülmelidir.” şeklinde konuştu.

4 ÖZEL HASTANE HAREKETE GEÇTİ… Sağlıktaki eylem, özel hastaneleri de harekete geçirdi. Kolan Hastanesi, Etik Hastanesi, Özel Başkent Hastanesi ve Cyprus Life Hospital Hastanesi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı görüşerek, hastanenin sıkıntı yaşadığı noktalarda belli sayıda hasta kabul edebileceklerini, süreç içerisinde de bu hastalara ücretsiz bakabileceklerini iletti.

4 hastaneden ‘hasta kabul’ talebi

Sağlıktaki eylem, özel hastaneleri de harekete geçirdi.

Kolan Hastanesi, Etik Hastanesi, Özel Başkent Hastanesi ve Cyprus Life Hospital Hastanesi yetkilileri, Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ile görüşerek, hastanenin sıkıntı yaşadığı noktalarda belli sayıda hasta kabul edebileceklerini, süreç içerisinde de bu hastalara ücretsiz bakabileceklerini iletti.

Yapılan görüşmenin ardından, Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki bir hasta, yaşanan yoğunluk nedeniyle Kolan Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastalar: Hemşireler, olağanüstü çaba sarf ediyorlar

YENİDÜZEN, dün Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne giderek, hastanede tedavi gören kişiler ve yakınlarıyla görüştü.

Hastalar, sağlık çalışanlarının olağanüstü çaba göstererek, az sayı ile hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan Kulak, Burun, Boğaz Servisi’nden Dahiliye Servisi’ne aktarılan hastalar, bölümde tadilat olmaması, çalışmaların tamamlanmasından dert yandı.

Hastalar, eylemin bir an önce sona ermesi gerektiğini de vurguladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI NE YAPACAK?

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim:

“Bir an önce uzlaşı sağlanmalıdır”

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, hemşire tasarrufu yapabilmek için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki bazı servislerin birleştirildiği, sağlık merkezlerdeki nöbetlerin kaldırılarak, birçok hemşirenin merkeze kaydırıldığını kaydetti.

Eylemin ilk günü gece yarısına kadar hastanede kaldıklarını, başhemşirelerinin de sabaha kadar hastaneden ayrılmadığını belirten Besim, şu ana kadar hastanelerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.

Besim, birçok hastanenin talep gelmesi halinde hastalara bakabileceği yönünde bilgi verdiğini de aktaran, şu ana kadar böyle bir gerekliliğin yaşanmadığını söyledi.

“Bu sürdürebilir bir durum değildir” diyen Besim, “Bir an önce uzlaşının olması ve bu işin bitmesi esas arzumuzdur” şeklinde konuştu.

20 HEMŞİRE MERKEZE KAYDIRILDI, 30 HASTA EVLERİNE GÖNDERİLDİ… Sağlık Bakanlığı, olası bir zafiyeti önlemek amacıyla sağlık ocaklarındaki nöbetleri kaldırdı, burada çalışan 20 hemşireyi ilçelerdeki hastanelere aktardı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin kapasitesi azaltılarak, 30 hasta ayakta tedavi edildi, ardından da evlerine gönderildi.

Eylemde ikinci gün/Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ne yaşandı?

30 HASTA EVE SEVK EDİLDİ, SAĞLIK OCAKLARINDAKİ 20 HEMŞİRE GÖREVE BAŞLADI

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı:

“20 hemşire merkezde göreve başladı, 4 hastaneden ücretsiz hasta kabul talebi geldi”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sağlıkta ek mesai yapmama eylemi nedeniyle sağlık ocaklarında çalışan ya da mesai çalışıp, nöbet tutmayan 20 hemşireyi merkezde göreve başladığını kaydetti.

Dr. Dizdarlı, hasta sayısını az tutarak, evde de tedavisi sürdürebilecek yaklaşık 30 kişinin ayakta tedavi edilerek, evlerine gönderildiğini söyleyerek, böylelikle hastane kapasitenin bir miktar ‘rahatlatıldığını’ kaydetti.

Öte yandan Dizdarlı, eylem nedeniyle hastanenin sıkıntı yaşadığı noktalarda Kolan Hastanesi, Etik Hastanesi, Özel Başkent Hastanesi ve Cyprus Life Hospital Hastanesi’nin belli sayıda hasta kabul edebileceklerini, ücretsiz olarak da bu hastalara bakabilecekleri yönünde Sağlık Bakanlığı’na bilgi verdiğini açıkladı.

“Amacımız, gemiyi su yüzünde tutabilmek”

Dizdarlı, servisleri birleştirme yoluna gittiklerini, böylelikle eleman tasarrufu yapabildiklerini dile getirerek, bu süre içerisinde özel hastanelerden doktor ya da hemşire çağrılmadığını ifade etti.

“Amacımız gemiyi yüzdürmekten ziyade su yüzünde tutabilmek, batmamasını sağlamaktır… Büyük ölçüde başardık. Birkaç yerde ufak tefek sorunumuz var” diyen Dizdarlı, özellikle insanüstü mücadele gösteren 3 başhemşire yardımcısına da teşekkür etti.

Dizdarlı, hastanenin yoğun bakım ünitesinin dolu olması nedeniyle bir hastanın Kolan Hastanesi’ne sevk edildiğini aktararak, bu sevkin eylemle ilgisi olmadığını belirtti.

“Hasta konforumuz çok iyi değil”

Eylem nedeniyle hasta konforunun çok da iyi olduğunu söylemenin mümkün olmadığını aktaran Dizdarlı, “Ameliyat sayısını bir anda düşürdük. Eksiden yatırdığımız hastaları şimdi evlerine sevk ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Süreç içerisinde Trenyolu Polikliniği’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne destek verdiğini de aktaran Dizdarlı, “Daha tam olarak randımanımız yüzde 100’dür, eylem başarısız oldu diyemeyiz. Mutlaka sistemi bozan, durduran şeyler yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Uzlaşı çağrısı…

‘Krizin uzamaması’ çağrısı da yapan Dizdarlı, “Kriz hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Şu anda yapılması gereken bir sürü iş varken, iki gündür uğraşıyoruz. Sorun bir an önce çözülmelidir. Krizin uzaması iki taraf için de çok büyük zarardır.” dedi.

Dizdarlı, “Şu anda kimseye zarar vermeyelim, kimseden de zarar görmeyelim prensibi ile hareket ediyoruz. Bu zaman dilimi artarsa iki prensibin çok da ayakları üstüne duracağı gibi görünmüyor” şeklinde konuştu.

Rutin bir hastane seyrine bir an önce girilmesi gerektiğine vurgu yapan Dizdarlı, taraflara uzlaşı çağrısı da yaptı.

HASTALARDAN UZLAŞI ÇAĞRISI… YENİDÜZEN, dün Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne giderek, hastanede tedavi gören kişiler ve yakınlarıyla görüştü. Hastalar, sağlık çalışanlarının olağanüstü çaba göstererek, az sayı ile hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi, eylemin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

HASTALAR VE YAKINLARI NE DEDİ?

Tevfik DİKİCİ: “Eylem nedeniyle eksiklikler yaşanabilir. Ama sağlık çalışanları ellerinden geleni yapıyor”

“Anjiyo oldum. Hastanede tedavim sürüyor. Eylem nedeniyle eksiklikler yaşanabilir. Ama yine de sağlık çalışanları, hastalara yetişebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Herkes, hastalara yetişerek, güzel hizmet verebilmek için çalışıyor.”

Nevin JETER: “Normal günlere göre daha üstün bir çaba var”

“Annem rahatsız, önceki akşam acil servise geldik. Sonrasında da ilgili bölüme yatışımız gerçekleşti. Ek mesaiye kalınmaması nedeniyle sağlık çalışanları tüm hastaneye yetişmeye çalışıyor. Doktorumuz annemle ilgileniyor, normal günlere ziyade daha üstün bir çaba olduğunu söylemek mümkün.”

İlkay ÇIRALI: “Geçici değil, köklü çözüm bulunmalı”

“3 haftadır eşimin rahatsızlığı nedeniyle hastanedeyiz. Hastanedeki sıkıntıları görüyoruz. Bu konuda geçici değil, köklü çözüm bulunmalıdır. Personel eksikliği yaşanıyor. Aslında eylemin bağıra bağıra geldiğini söylemek mümkün. Çalışan da, doktor da hastalar da kendi açısından haklı… Daha fazla personel istihdamının şart olduğunu düşünüyorum. Kronikleşen sorunlara neşter vurmak gerekiyor.”

Okan GÖKÇEBAĞ: “Hastalar da doktorlar da kendi açısından haklı”

“Biz 3. katta, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisi’ndeydik. Eylem nedeniyle bir üst kata taşındık. Daha önce özel odada kalıyordum, şimdi daha kalabalık bir ortama aktarıldım. Bizim serviste hasta sayısı az. Bu nedenle çok da aksaklık olduğunu söyleyemeyiz. Hastalar da doktorlar da kendi açısından haklı.”

Mümtaz GÖKÇEBAĞ: “Eylem nedeniyle 4. kata taşındık, iki bölüm birleştirildi”

“Ek mesai yapmama eylemi nedeniyle 3. kat ile 4. kattaki hastalar birleştirildi. Eşim, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisi’ndeydi, önceki gün öğleden sonra 4. kata taşındık. Sağlık çalışanları az kişi ile işleri döndürmeye çalışıyor. Herkes seferber olmuş durumda, tempoları oldukça yoğun. Sadece tek şikayet edebileceğimiz nokta, bu kattaki tadilat çalışmalarıdır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bu kata taşınmalıydık.”

Hüseyin AKYÜCE: “ Dahiliye bölümü hazır değildi”

“Oğlum bademcik ameliyatı olduğu için 4 gündür hastanedeyiz. 3. kattaydık, bir üst kata taşındık. Hasta yakınları olarak bizler de taşınmaya yardım ettik. Oğlumun soğuk bir ortamda olması gerekiyor ama klima yok, vantilatörlerle idare etmeye çalışıyoruz. Hastane idaresinden memnunuz. Tek sıkıntı, Dahiliye bölümünün hazır olmamasıydı. Bizleri bir alt kata taşımalıydılar. Aksamalar oldu ama çalışanların özveri ile çalıştıklarını söyleyebilirim.”

Tuncer MİNARE: “Sağlık hizmetleri aksamamalı, bu işler ihmale gelmez”

“Düne göre hastanedeki yoğunluğun daha az olduğunu söyleyebilirim. Hemşire noksanlığı yaşanıyor, az hemşire ile işleri döndürmeye çalışıyorlar. Sağlık hizmetlerinin aksamaması gerektiğini düşünüyorum. Bu işler ihmale gelmez. Umarım eylem en kısa sürede sona erer.