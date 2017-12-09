Hasta yürüdü!

30 yıl önce boyun kırığı ameliyatı geçiren, bu nedenle 5 ay önce Türkiye’de bulunduğu sırada düşmeye bağlı gelişen boyun kırığı, boyunda kayma ve boyun fıtığı şikayetlerine, başvurduğu sağlık kurumlarında müdahale edilmesi sakıncalı ve riskli bulunan 76 yaşındaki Şenay Dinçkol, ülkemize döndükten sonra başvurduğu sağlık kurumunda da tedavi talebine ilişkin bir sonuç alamadı. Yaklaşık 2 hafta Türkiye’de ve ülkemizdeki sağlık kurumlarında hareket edemez durumda, müdahale edilmeyi bekleyerek geçiren Şenay Dinçkol, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilmesinin ardından, gerçekleştirilen ileri tetkiklerinin ardından mikrocerrahi yöntemle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası yine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde fizik tedavi ve rehabilitasyonuna başlanan hastanın sağlık durumunda iyileşme gözlemlendiği ve kısa bir süre içinde taburcu edileceği bildirildi.

“Tedavi neticesinde az yardımla yürüyebilir hale gelmiştir”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, kendi başkanlığında gerçekleştirilen ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunarak, hastanın, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kabul edildikten sonra yapılan muayenesinde, kollarında ve bacaklarında ciddi kuvvet kaybı tespit edildiğini ve kendi başına ya da yardımla yürüyemez halde olduğunu söyledi. Hastanın ileri tetkiklerinde boyunda kırık, kayma ve fıtık teşhisi konulduğunu ifade eden Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, hastanın hemen ameliyata alındığını, boyun kırığı, kayma ve boyun fıtığının mikrocerrahi yöntemle tedavi edildiğini belirtti. Cerrahi sonrası hastanın genel durumunun ve kuvvetinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı uzmanlarının da yardımıyla hergün daha iyiye gittiğini ifade eden Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, hastanın şuan az yardımla yürüyebildiğini belirtti.

“Bir yıl içerisinde 13 boyun kırığı ve çıkığı ameliyatı gerçekleştirildi”

Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, son bir yıl içinde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, trafik kazası, sığ suya balıklama atlama, düşme gibi çeşitli sebeplerle gelişen boyun kırıkları nedeniyle 13 hastanın ameliyat edildiğini belirterek, omuriliğin kısmen korunduğu boyun kırıklarında acil müdahale ve iyi bir rehabilitasyon sürecinin başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağladığını ifade etti. Doç. Dr. Doğa Gürkanlar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, boyun kırıklarının, boyun bölgesi omurgasının bütünlüğünü kaybetmesi neticesinde görüldüğünü, travmanın şiddetine bağlı olarak da omurganın, omurilik yaralanmalarını önleyebilme yeteneğini kaybedebildiğini vurguladı. Omurilik yaralanmalarına maruz kalan hastaların, motor ve duysal fonksiyonlar olan hareket edememe ve kendisine dokunulduğunu hissedememe olasılığıyla karşı karşıya kalınmasının yanında, bu fonksiyonların kısmen korunduğu durumlarla da karşılaşılabildiğini ifade etti. Bu tip yaralanmalarda ise hastaya acil bir şekilde müdahale edilmesinin, hastanın nörolojik fonksiyonlarının korunabilmesi ve hatta kaybedilen fonksiyonların geri kazandırılabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, cerrahi sonrası iyi bir rehabilitasyon programına tabi tutulan vakalarda ise sonuçların son derece yüz güldürücü olduğuna dikkat çekti.