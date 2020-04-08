“Hasta yakınlarını ezen bir bürokrasi var”

Eski Meclis Bakanı, bakan, yazar İsmail Bozkurt isyan etti: “Hasta yakınlarını ezen, hastaların sağlığını riske atan bir bürokrasi var.”

“Salgına karlı birçok tedbir alındı ancak sağlık konusundaki bürokrasi aynen sürüyor” diyen İsmail Bozkurt, ülkede yurttaşı ezen, hastaların sağlığını riske atan bir kara mizah yaşandığını belirtti.

Bir yandan yurttaşa sokağa çıkma dendiğini anımsatan Bozkurt, diğer yandan da hastalara ya da refakatçilerine getir götür işleri yaptırıldığını ifade etti.

İsmail Bozkurt şu soruyu da yöneltti: “Ben bu ülkede iyi bilinen kişiyim, doğrudan ulaşamadığım yetkili yoktur. Dört gün telefonum elimde birçok yetkiliye ulaştım. Acaba diyorum gariban yurttaş nasıl yapar bu işleri?”

“DÖRT GÜN DEFALARCA...”

Bozkurt şunları söyledi: “Benim yakınımın sevk işleri için tam dört gün gitmeler gelmeler oldu. Hasta yakınımın yanında kalan refakatçisi tam dört gün defalarca özel hastahaneden Nalbantoğlu’na, servislerin birinden diğerine, hastaneden Sağlık Bakanlığına dört gün gidip geldi, evrak taşıdı, evrak imalattı. Sonra hastahaneye hastanın yanına döndü.”

“BEREKET...”

“Sosyal Hizmetler Dairesinden alınması gereken bir belge vardı. Bereket oranın yöneticisi gelmeyin ben temas ederek hallederim dedi ve gidilecek yerlerden biri eksildi.”

“KARA MİZAH...”

“Tam bir kara mizah ama yurttaşı ezen, dahası bürokrasi hazretleri öyle istiyor diye onu ve hastahanede yatan hastasının sağlık bakımından riske atan bir kara mizah...”

“GARİBAN YURTTAŞ”

“Bir daha söyleyeyim. Ben bu ülkede iyi bilinen kişiyim. Ülkede doğrudan ulaşamadığım yetkili yoktur. Dört gün telefonum elimde birçok yetkiliye ulaştım. Acaba diyorum gariban yurttaş nasıl yapar bu işleri? Hükümete önerimdir. En azından bu coronalı günlerde tüm bürokratik engeller kaldırılsın. Tüm sağlık hizmetleri hiç bir bürokratik işlem gerektirmesin. Varsın devlet kasasına bu hizmet bağlamında tek kuruş gitmesin.”