Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Hasta ve tıbbi malzeme için yine semalarda
Hasta ve tıbbi malzeme için yine semalarda

Hasta ve tıbbi malzeme için yine semalarda

Kıbrıslı iş insanı, pilot Mete Özmerter, özel uçağıyla İstanbul’a acil bir hasta taşıyor,   dönüşte de adaya tıbbi malzeme getirecek.

A+A-

Kıbrıslı iş insanı, pilot Mete Özmerter, özel uçağıyla İstanbul’a acil bir hasta taşıyor,   dönüşte de adaya tıbbi malzeme getirecek.

İsviçre yapımı Pilatus PC 12 tipi jet uçağıyla Ercan’dan İstanbul’a uçan Özmerter’e beyin tümörü göz sinirlerine baskı yapan bir hasta ve refakatçisi eşlik ediyor.

Ayrıca, bazı özel laboratuvarların kan numuneleri de bu özel uçuşlar İstanbul’a teslim edilecek.

İstanbul’dan Ercan’a gelecek olan antiviral bağış ilaçlar yanı sıra yine bağışlarla alınmış

5,000 adet hızlı kit de olduğu öğrenildi.

Bu haber toplam 367 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
“Mete kaptan”la yeni destek geldi“Mete kaptan”la yeni destek geldiKıbrıslı iş insanı, pilot Mete Özmerter, özel uçağıyla bir kez daha adaya tıbbi malzeme taşıdı.
“Babam gözünü kaybetmekten kurtuldu”“Babam gözünü kaybetmekten kurtuldu”
GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR...GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR...Yaşam Ayavefe Kıbrıs aşığı hayırsever bir iş insanı. Yıllarca Kuzey Kıbrıs'ta yaşadı, sonraları iş hayatı onu dünyanın finans başkentlerinden biri olan Londra'ya sürükledi. Yaşamını İngiltere'de sürdürüyor fakat kalbi Kıbrıs halkı ile atıyor