Hasta ve tıbbi malzeme için yine semalarda

Kıbrıslı iş insanı, pilot Mete Özmerter, özel uçağıyla İstanbul’a acil bir hasta taşıyor, dönüşte de adaya tıbbi malzeme getirecek.

İsviçre yapımı Pilatus PC 12 tipi jet uçağıyla Ercan’dan İstanbul’a uçan Özmerter’e beyin tümörü göz sinirlerine baskı yapan bir hasta ve refakatçisi eşlik ediyor.

Ayrıca, bazı özel laboratuvarların kan numuneleri de bu özel uçuşlar İstanbul’a teslim edilecek.

İstanbul’dan Ercan’a gelecek olan antiviral bağış ilaçlar yanı sıra yine bağışlarla alınmış

5,000 adet hızlı kit de olduğu öğrenildi.