Hasta haklarından 'face app'yle eleştiri

Sosyal medyada yeni akım olan yaşlanma programıyla (face app) trajikomik bir yaklaşımda bulunan Evrensel Hasta Hakları Derneği, 17 yıldır geçmesini bekledikleri Hasta Hakları Yasası’na atıfta bulundu.

Derneğe bağlı Hastanın Sesi 2 Projesi görevlileri, birlikte fotoğraf çekerek, yaşlandıklarını gösteren fotoğrafla “Hasta hakları yasasının geçmesini beklerken biz” yorumunda bulundu.

“Yıllar geçer, bu yasa geçmez” diyen Evrensel Hasta Hakları Derneği, Hastanın Sesi 2 Projesi Müdürü İzlem Sönmez, Proje Asistanı ve İletişim Sorumlusu İrsen Tuncerler ile Lobicilik ve Savunuculuk Uzmanı Beran Cemal, yasanın geçmesini beklerken yaşlandıklarını gösteren fotoğrafla, sosyal medyadaki yeni akıma trajikomik atıfta bulundu.

Dörtlü koalisyon döneminde Bakanlar Kurulu’na sevk edilen ‘Hasta hakları’ yasası, ivedilik alamamıştı. Söz konusu yasanın günümüz UBP-HP hükümetinin programına dahi konmadığı belirtiliyor.

Yasa UBP-HP hükümetinin programında dahi yok

Yasanın yıllardır tüm hükümetler tarafından programlarına konulduğunu belirten dernek yetkilileri, buna karşın kısa süreli hükümetler veya hükümet değişimleri nedeniyle sürekli kadük olduğunu, gündemden düştüğünü, UBP-HP hükümetinin ise programında dahi yer almadığını kaydediyor.

Dernek, her fırsatta yasanın en kısa sürede gündeme alınmasını, görüşülmesini ve sıkıntılı bölümlerin düzeltilmesini talep etmekte.