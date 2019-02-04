Hasta değil alkollü çıktı

Lefkoşa’da 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, bulunduğu mekanda rahatsızlanan ve olay yerine çağrılan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na ait ambulans ile hastaneye götürüldüğü sırada ambulans içindeki aletlere zarar vermesi üzerine tutuklanan Z.K.’nin alkollü olduğu ortaya çıktı. Zanlının bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ayşe Berksan olayla ilgili bulguları aktardı. Berksan huzurda bulunan zanlı Z.K.’nin 1 Şubat 2019 tarihinde saat 21.15 raddelerinde Lefkoşa’da LDH 112 Acil Servise ait RHA 3902 plakalı ambulans içerisinde işlenen "Kasti Hasar" suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis zanlının epilepsi nöbeti geçirdiği şikayeti üzerine 112 Acil Servisine bağlı RHA 3902 plakalı ambulansa alındığını ve Lefkoşa Devlet Hastahanesi’ne gitmekte olduğu esnada ambulans içerisinde bulunan OB 2012 Suction Unit Marka solunum aspiratörün şarj soketi ve şarj kablosu giriş yeri ile Life Point marka şok ve kalp ritmini ölçen cihazın giriş soketi, elektrik şarj soket girişi, ritim ölçme hasta bağlantı kabloları ile ambulans içerisinde monteli olarak bulunmakta olan küçük çöp bidonu kasten ve kanunsuz olarak vurup kırmak ve çekip koparmak suretiyle tahmini 5000 TL hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının epilepsi nöbeti bulgusuna rastlanmadığını ve 175 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis memuru Berksan, zanlının turist statüsünde olduğunu ancak eşi ile iki çocuğunun KKTC’de ikamet ettiğini belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.