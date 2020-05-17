Eminim birçoğumuzun evinde kasetlerimiz hatta bazıları çalışmasa da kasetçalarımız vardır.

Eskiye, o kaset biriktirdiğimiz ve dinlediğimiz dönemlere uzanalım istedim bugün.

Hani kasetin bandı sardığında (ki kaset sardı derdik) sinir olduğumuz, önce ve genelde kalem ya da sivri bir aletle sıkışmış olduğu, sardığı o döner merdaneden kurtarmak için çabaladığımız, ardından kalemin arkasıyla kaset üzerindeki döner çarktan birine sokup da bandın boşluğunu aldığımız o dönemlere.

Band koptuğunda neyle yapıştırıyorduk genelde, hatırlayan var mı?

Ben annemin ojesini kullanırdım. İyi yapıştırıcıydı. Elbette öncesinde makasla düzgün kesmek şartıyla.

Kuruduktan sonra da bandın boşluğunu alır kaldığımız yerden dinlemeye başlardık kasetteki şarkıları.

SONY, TDK kasetler yanında bir dönem çok popüler ve kaliteli olan BASF marka kasetler de vardı. Hatırlıyor musunuz?

Daha sonra şu BASF markayı 1/4 inç banlarda da gördüm Bayrak Radyosu'nda.

Şu kaset işini anlattık da anlattık, farklı süreli olduklarından da bahsedelim.

46, 60, 90, 120 ve hatta 180'lik, yani dakikalık kasetler vardı.

Band sarımı arttıkça kasetin-bandın sarma ve sıkışma olasılığı da arttığından, ne kadar çok şarkı kaydetme şansını verse de, genelde 46 ve 60'lık kasetler tercih edilirdi...

Neyse kaset arşiv dünyama döneyim...

Arşivime bir girdim pir girdim misâli, 2.000'ne yakın (yazı ile, iki bin :) ) kasetlerim arasından öncelikle Kıbrıslı Türk Müzisyenlerin-Grupların ya da bazı kuruluşlarımızın meydana getirdikleri kasetlerle başlayalım istedim Bu türdeki yazılarıma.

Ve öylesine arşivimden çekip aldığım ilk kasetimiz; siyaset tarihimizde önemli bir yere sahip olan ve vefatından sonra adına kurulan Naci Talat Vakfı'nın derleme bir kaseti geldi elime.

"Hasret Dağları" ismi verilen bu kasetin oluşumunda sevgili Feridun Önsav abiyle birlikte Lefke'de Kâzım Özalp dostumun stüdyosuna gidip, derlediğimiz birçok sanatçımızın eserlerinin -ki tümünden de özeclikle izin alınarak- stüdyo ortamında yeniden mix'lenerek bir kaset haline getirdiğimiz o güzelim günler.

Bu ürün, Naci Talat Vakfı'nın ilk somut ürünü müydü emin olmamakla birlikte, öyle olduğunu varsayıyorum.

"Teşekkür" yazısında Vakfın Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı sn Feridun Önsav şöyle sesleniyordu müzikseverlere:

" 'Hasret Dağları' adlı kaset için, çok değerli yapıtlarını hiçbir karşılık beklemeden veren sayın, Sıla 4, Gazi Set, Güzelyurt Gelişim, Girne Gelişim, Güryeller, Kâmuran, Ahmet Belevi, Rintler, Ender, Can Tufan, S.O.S., Arman Ratip/Tezel Esenyel, ayrıca stüdyosunu bu amaç için kullandığımız sayın Kâzım Özalp'a en içten teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki çalışmalarında tüm sanatçılarımıza üstün başarılar dileriz."

Ve her zaman şikâyet ettiğim konulardan biri.

İster kaset-CD'lerde olsun isterse kitaplarda, "yapım-baskı tarihin yazılmaması".

Böyle olunca da '90'lı yılların ilk yarısı olabileceği notunu düşüyorum nacizane fikrimce.

Kapak içerisinde ayrıca master'in Stüdyo Gazi Set'te, kaset çoğaltımının Mahir Kasetçilik'te ve kapak dizgi ve baskısının Dörtrenk Matbaacılık Ltd'de gerçekleştirildiği bilgisi veriliyor.

Ve kasetteki sanatçı/gruplarımız ve şarkılarına yer vererek ileriki günlerde yine arşiv kasetlerimizden örnekler vermeye devam edeceğimi de belirtip, yazımızı tamamlayalım...

A-Yüzü:

Kıbrısım-Sıla 4 / Beş Parmak Dağı Sıra-Gazi Set / Sevgiliye-Güzelyurt Gelişim / Güzel Günler-Acar Akalın-Ahmet Okan / Böyle Bir Hikâye-Girne Gelişim / Dünya Son Bulsa Da-Güryeller / Kasaba-Kâmuran / Sen Bende Beni Değil-Ahmet Belevi.

B-Yüzü:

Ben Baflıyım Güzelim-Rintler / Adalıyız Maviye-Acar Akalın / Çağrı-Ender / Randevum Var-Can Tufan / Köprüden Geçemedim-Sıla 4 / Savaşlar İnadına-S.O.S. / Akdeniz Bülbülü-Arman Ratip-Tezel Esenyel / Portakal Atışalım-Gazi Set.