Haspolat'ta yine alevler yükseldi

Haspolat ile Büyük Kaymaklı arasında, ekili alan ve ormanlık arazide çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin yanısıra Değirmenlik Belediyesi tankerleri de yangına müdahale etti.

Öte yandan aynı saatlerde Dilekkaya’nın tepelik bölgesinde de yangın çıktı.

Her iki yangının da kontrol alına alındığı öğrenildi.