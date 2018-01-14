Haspolat'ta uyuşturucu operasyonu
Haspolat’ta Önceki gün, M.T.R’nin (E-34) ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.
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Haspolat’ta Önceki gün, M.T.R’nin (E-34) ikametgahında yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 20 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.
Aynı ikametgahta Ş.Ö.’nün (E-26) tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulundu. Olayda adı geçenler tutuklandı.
Alayköy'de hırsızlık
Alayköy’de, 12 Ocak’ta oto servis garajının giriş kapısının camını kırıp, içeri girerek 2 adet araç arıza tespit cihazını çalan M.A. (E-28) dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı, Çaldığı cihazlar da emare olarak alındı.
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