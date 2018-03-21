Haspolat’ta ‘septik kuyu’ tartışması

Didem MENTEŞ

Haspolat’ta Açelya Sokak üzerinde ikamet eden iki komşu arasında ‘sınır ihlali ve septik kuyu’ sorunu yaşanıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Mustafa Kürdo isimli şahısın evinin tali yola bakan kısmına septik kuyu kazarak izinsiz telleme yaptığı gerekçesiyle söz konusu alanı mühürledi.

Telleme yapılan alan söz konusu tali yolu daraltırken, söz konusu tali yoldaki başka bir kaçak yapı da sınır ihlaline neden oluyor.

Taraflar arasında anlaşmazlık

Şehir Plancılar Odası Başkanı Merter Refikoğlu, ailesinin kalmakta olduğu sokaktaki komşusu Mustafa Kürdo’nun tali yolu daraltacak şekilde telleme yaptığını ve septik kuyu kazdığını belirterek, bunun yasa dışı bir olduğunu savundu.

Mustafa Kürdo ise Tapu Dairesi’nden aldığı belgede sınırının belli olduğunu belirtip yasa dışı bir şey yapmadığını savunurken, bahçesinin karşısındaki evin kaçak yapısı nedeniyle esas sorunun yaşandığını ileri sürdü.

Haspolat’ta Açelya Sokak üzerinde ikamet eden iki komşu arasında ‘sınır ihlali ve septik kuyu’ sorunu yaşanıyor….

Merter Refikoğlu:

“Kuyunun açıldığı yer sınırı dışındadır”

Ailesi Açelya Sokak üzerinde oturan Şehir Plancılar Odası Başkanı Merter Refikoğlu, şunları söyledi: “Ailemin oturduğu ev 1970’lerde yapıldı. Evin önündeki yol standart resmi yoldur. Asfaltıyla, aydınlatmasıyla 6 metrelik bir yoldu. Ailemin yanındaki evin 4-5 defa sahibi değişti. Bu insanlar oturdukları evi bölerek, yasa dışı kiralamaya başladı. Balkonlarını kapattılar, odalarını böldüler, bahçeye kaçak yapılar yaptılar. Ne belediye ne de başka kurum bunları engellemedi. Onlar geldiğinden beri 40 yıldır yaşadığımız evde mahallede huzur kalmadı. Çok aile yaşadığı için kış aylarında 2-3 tane odun sobası yanar ve nefes almak mümkün değildir burada. Yaktıkları malzemeler de yasal değildir. Daha sonra evlerinin arkasını kaçak demirci atölyesi yaptılar. İzinsiz atölyenin açılamayacağını söyledik. Gürültüden pislikten evde duramadık. 3-4 ay onun kapatılması için çalıştık, uğraşlarımız sonunda kapandı. Evi kiraladığı için ve 1’den fazla aile yaşadığı için kuyu yetmemeye başladı ve kuyu taşmaya başladı. En son evinin sınırı dışına septik kuyu kazacağını iddia etti. Biz engellemeye çalıştık. Belediye ve polisi çağırdık. Polis gelmedi, belediye gelerek izinsiz şekilde ne telleme ne de kuyu yapamayacağını söyledi. 2-3 haftadır bu iş sürüncemede gider. Bugün (önceki gün) sabah 8:00 gibi iş makinesi getirerek, kuyuyu kazmaya başladı. Yine belediye ve polisi çağırdık. TC Elçiliği’nin bile bu işin içinde olduğu duyumunu aldık. Belediye geldi ama kazı devam etti. İş bittikten sonra polis geldi. Kuyunun açıldığı yer sınırı dışındadır. Bir binaya kaç adet septik kuyu yapılacağı projede yazar, ayrıca 1.2 metre yüksekliğindeki ve derinliğindeki her şey izne tabidir. Ne 2. Septik kuyunun ne de tellemenin izni yoktur ancak ikisi de yapıldı. Belediye tarafından etrafını telleme izni de yoktur. Belediye septik kuyuyu mühürledi. Ancak bugün o mührü adam kendi isteğiyle kaldırdı. Adam evin duvarından itibaren 3-4 metrelik sınırı ihlal etti. 50 yıldır sınırın ne olduğu bellidir. Eğer sınır oraya çekilirse bizim evimize ulaşmamız engellenir. Yasal olarak bizim evimize ulaşmamız engellenemez. Yolun karşısındaki evin öncelikle yıkılması lazım ki bu ev iddia edilen sınıra çekilsin. Belediye gelir kaçak yapıları yıkar sonra bir yol yapar ve buna bu yol senindir der. Bu arada asfalta da zarar verildi. Hepimizin vergileri ile yapılır bu asfaltlar. Şuanda benim evime gitmem engelleniyor. Adam günü gelecek bizim evimizi dahi elinden alacağını söylüyor. Bu sözleri söylemeye nerden cesaret alıyor. Normal standart bir yol 6 metredir. Adam 2.5 metre de kaldırım yapacağını söylüyor. Karşı tarafta bulunan ev de kaçak bir yapı yaptı. Bu adam karşı evin kaçak yapısını yıkmasını söylüyor. Tapucu çağırmış ve sınırının bu olduğunu söylemiş. Ben de tapucu çağırayım, kuyu kazayım. Çözüm bu mu? Bu şekilde olmaz. Ülkede bunun çok örneği var, birini de biz yaşıyoruz. Her isteyen istediği yere bir inşaat yapıyor. İmar konuları ciddiye alınıp yasaya uymayana büyük cezalar verilmeli. Yoksa gün gelecek nefes alacak yer bulamayacağız bu ülkede. Konu polise intikal etti bekleyeceğiz. Yargı yoluna da başvuracağım”

Lefkoşa Türk Belediyesi, Mustafa Kürdo isimli şahsın evinin tali yola bakan kısmına septik kuyu kazarak izinsiz telleme yaptığı gerekçesiyle söz konusu alanı mühürledi.

Mustafa Kürdo:

“Tapudan aldığım belgede sınırım bellidir”

Barış Caddesi numara 23’de kalan Mustafa Kürdo ise şunları aktardı: “Tapu Dairesinden gelip benim sınırımı ölçtüler. Tapudan aldığım belgem elimde ve sınırım bellidir. Söz konusu noktadan 11 metrelik yasal yolumuz var. Yasaya esas uymayan karşı taraftaki evdir. Belediye buna izin vermiş ve ayda 1500 TL kira alıyor. Asıl problem bu evledir, yanımdaki komşularla bir problemimiz yok. Benim ev eski olduğu için arkadaki sürekli kuyu taşmaya başladı. Sular hep birikti ve sinekler uçuşuyor. Eğer ben kuyu açmazsam şikayet eden komşuma kadar sular gidecek. Evde 2 aile kalıyor, 4 çocuk var. Bu çocukların sağlıkları için bu suyu evin yanına açmam gerek çünkü 2 tane ağaç ver bu suyu çekecek. Sorun benim septik kuyusunu açmamla çıktı. Komşum iddia etti ki yasal yollarla yap dedi, benim sınırım olmadığını söyledi. Ben de tapucuları çağırdım ve teli çektiğim yerin sınırımın içinde olduğunu söyledi. Ben de kuyuyu kazmaya başladım ve şikayet edildik. Belediye, ölçüm yapan tapucuyla görüştü ve tapucu kuyunun sınırımın dahilinde olduğunu belirtti. Bu telleri ben ikinci aşamada çektim. Zabıtalar geldi ve durun dediler ben de kazıyı durdurdum. Benim derdim oluşan pis suyu temizlemek. Asıl olay benim veya kiracımın çocuğu bundan dolayı hastalığa yakalanırsa başlayacak. Kazı durdu ama istersem devam ettiririm. Septik kuyu açmak izin istemiyor. Evet ben daha önce alüminyum bir yapı yaptım, izinli değil. Belediyenin ricası üzerine yapının sağını solunu açtım ve komşuma rüzgar gitmesini sağladım. Bu yapının hiçbir ticari amacı yoktur. Ben evimi dörde bölmüşüm ve kiralamışım dedi. Ben kira bedellerinden Vergi Dairesi’ne bu yılın 6’ıncı ayına kadar gerekli ödemeyi yaptım. 2 seneden beri kira sözleşmem var. Adalet varsa bu ülkede her şey devam eder. Hatırı sayılı arkadaşım Elçiliğe gitmemi söyledi ama ben gitmedim”

Sınır dışında telleme yapılarak septik kuyu açılan yer zabıtalar tarafından mühürlendi

Refikoğlu tali yoldaki asfaltın da zarar gördüğünü aktardı

Mustafa Kürdo tapudan belgesi olduğunu belirtti

Belediyeden habersiz şeritler dün söküldü