Haspolat’ta korkutan kaza
Haspolat girişinde az önce meydana gelen kazada KM 664 plakalı salon araç ile damacana su yüklü van araç çarpıştı
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Haspolat girişinde az önce meydana gelen kazada KM 664 plakalı salon araç ile damacana su yüklü van araç çarpıştı. Kazada, bir su şirketine ait HB 657 plakalı van araç içerisindeki su dolu damacanlar yola saçıldı.
Ayrıntılar birazdan…
Fotoğraflar Didem MENTEŞ/ sosyal medya
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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