Haspolat'ta iş kazası!

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde dün saat 14.30 sıralarında, bir iş yerinde çalışan Muhammad Balal ANJUN (E-29), parke pres makinasının temizliğini yapmak için makine içerisine girdiği sırada, beton pres makinesinin üst kısmının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.