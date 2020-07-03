Haspolat'ta hırsızlık

Haspolat’ta bir iş yerinde çalışan üç kişiden ikisi, hurda araçlardan söktükleri 15 katalizörü çalmaktan tutuklandı, bir çalışan ise aranıyor.

Asbuzu Ltd. adlı geri dönüşüm fabrikasındaki hırsızlığın, 15 Ekim 2019 ile 18 Nisan 2020 arasında meydana geldiği belirtilen polis basın bültenine göre, E.K. (E-33), K.K.(E-23) ve E.K.(E-25) hurda haldeki araçlardan söktükleri 15 katalizörü çaldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmasında E.K.(E-33) ve K.K.’nin (E-23) tutuklandığını; E.K.’nin (E-25) ise arandığını duyurdu.