Haspolat’ta festival heyecanı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin bu yıl ilk kez düzenlediği “Haspolat Kültür-Sanat Festivali” başladı.

Haspolat muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen ve kortej ile başlayan festivalde, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali ekiplerinin gösterileri ve konserler yer aldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, festival, oluşturulan kortejin Haspolat İlkokulu’ndan festival alanına ilerlemesi ile başladı. Lefkoşa Gezi Treni’nin öncülüğündeki kortej, farklı kültürleri yansıtan halk dansları ekipleri, müzik grupları, Atlı Spor Kulübü’nün jokeyleri devam etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Hamitköy-Haspolat Şube Amiri Münevver Atakan, meclis üyeleri Umut Öksüz, Gülay Kaşer, Çelen Çağansoy, dernek temsilcileri ve yurttaşların da yer aldığı kortej yol boyunca alkışlar arasında ilerledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bu yıl ilk kez düzenlenen Haspolat Kültür Sanat Festivali’nin açılışına katıldı.

Çocuklar için oluşturulan oyun alanı halı saha içerisine kurulurken, yüzlerce çocuk keyifle zaman geçirdi, Kızılay Derneği’nin hediyesi oyuncakları almanın mutluluğunu yaşadı. Sahnenin ilerisinde yer alan panayır alanına kurulan standlarda, bölge insanının el emeği göz nuru hazırladığı ürünler yanında yiyecek ve içecek de yer aldı.

Festivalde gösteri ve konserler öncesinde konuşmalar gerçekleştirildi ve teşekkür plaketleri sunuldu.

Geceye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Haspolat 2. Piyade Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Cumhur Pıçakçı, Haspolat Muhtarı Asım Egemen, farklı bölgelerden muhtarlar yanında dernek kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Harmancı: Haspolat şubemizin aktifleşmesi ile çarklar dönmeye başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında 2008 yılında LTB’nin Haspolat ile buluştuğunun ancak geçen 11 yılda belediyenin yaşamış olduğu sıkıntılı zamanlar nedeni ile bunun kolay bir dönem olmadığını vurguladı. 2019 yılında Haspolat Şubesi’nin yeniden aktif hale getirildiğini ve Haspolat halkının isteklerinin daha kolay yanıt bulmaya başladığını ifade eden Başkan Harmancı, bu sayede çarkların da dönmeye başladığını, bu festivalin de bunun bir ürünü olduğunu belirtti.

Festivalin düzenlendiği panayır yerinin bir düğün salonu ve park haline gelmesinin Haspolatlılara sözü olduğunun altını çizen Başkan Harmancı, 3 yıl içinde en azından başlangıcını yapacağını söyledi.

“Bundan böyle Haspolat yitirilmiş alan değil, kazanılmış alan olarak değer bulacak”

Diğer bir sıkıntı olan sportif alanlarla ilgili durum özeti yapan, Haspolat Kulübü’nün yaşadığı sorunları, futbol sahasının atıl kalışını ve asbest içeren kapalı spor salonunun durumunu aktaran Başkan Harmancı, Spor Dairesi ile bu konulara ilişkin görüşmelerini devam ettirdiklerini belirtti.

Başkan Harmancı, kadınların ve çocukların yararlandığı kursların yaptıkları güzel çalışmalar arasında yer aldığını ifade ederek, “Sorunların üstesinden gelmek için çok çalışıyoruz, gelecek sene festivalde buluşunca bu sorunları değil başka şeyleri konuşacağız. Bundan böyle Haspolat yitirilmiş alan değil kazanılmış alan olarak değer bulacak” dedi.

Katkı koyanlara teşekkür plaketleri takdim edildi

Konuşmaların ardından festivalin düzenlenmesine katkı koyan kurumlara ve kişilere teşekkür plaketleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından takdim edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ayrıca 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında Haspolat’ta festivale katılan ekipler adına festival komitesinden GÖÇ-TAŞ Başkanı Salim Piyale’ye bir teşekkür belgesi takdim edildi.

Dans gösterileri ve konserler

Belge takdiminin ardından sahne halk dansları ekiplerinin oldu. 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin ülkelerini yansıtan dansları ve müzikleri gecenin coşkusunu arttırdı.

Alkışlar eşliğinde danslar sergilenirken, ülkemizin başarılı sanatçısı Arda Gündüz’ün konseri de büyük beğeni ile takip edildi. Haspolat Çocuk Modern Dans Gösterisi, LTB Gençlik Meclisi Orkestrası’nın ardından gecenin finalini Caravan Blue eşliğinde Gizem Akbil yaptı.

Akıncı: “Organizasyonu yaratanları canı gönülden kutluyorum”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bu yıl ilk kez düzenlenen Haspolat Kültür Sanat Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı açılışta yaptığı konuşmada, festivalin ilk kez düzenlendiğine işaret ederek, “Başlangıçlar hem zordur, hem de heyecan vericidir. O nedenle bu ilki yaratanları kutluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Haspolat Kültür Sanat Festivali’ne halkın ilgi ve katılımdan festivalin ilkinin de, ikincisinin de 22’cisinin de başarılı olacağının anlaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın yoğun ilgisinin etkinliğin bir ihtiyacı karşıladığını gösterdiğini dile getirdi.

“Hangi etkinlik olursa olsun, orada halkın katılımı olmazsa, ağzınızla kuş tutsanız başarıya ulaşmanız mümkün olmaz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı yerel yönetim, meclis üyesi, muhtar, aza, ilgili komite ile yönetim kadrolarının halkla olan iletişiminin, halkın o etkinliği sahiplenmesi ve katılım açısından da son derece önemli olduğunu söyledi.

Festivali muhtarlık ve belediyenin el ele vererek düzenlediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu gibi çalışmalarda meclis üyeleri ve azalarından bazıları ön plana çıkarak daha çok katkıda bulunduğunu, bazılarının ise geride kaldığını, bu durumun aşılması gerektiğini kaydederek, “O heyecanı öncelikle kurullarımıza vermemiz lazım. Öyle inanıyorum ki, bu konuda göstereceğimiz çaba daha da verimli sonuçların alınabilmesi için hepimize yardımcı olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Başarılarınızın sürekliliğini temenni ediyorum, bu organizasyonu yaratanları da canı gönülden kutluyorum” dedi.