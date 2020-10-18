HASPOLAT YAKINLARINDA KAZA: 1 ÖLÜ
Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde saat 23:00 sıralarında, Haspolat yakınlarından meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
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Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde saat 23:00 sıralarında, Haspolat yakınlarından meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Lefkoşa - Mağusa anayolunun birinci kilometresinde, ismi henüz tespit edilemeyen kadın sürücü yönetimindeki NS 140 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olacak bulunan Cuma YILDIRIM (E-23) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Fotoğraf: Devrim Demir
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