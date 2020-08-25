Haspolat Sanayi Bölgesi’nde yangın

Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Hüfa Mobilya isimli iş yerinde, saat 13.15 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu iş yeri içerisinde bulunan iş makineleri, ahşap malzemeler ve kereste malzemeleri yanarak zarar gördü.

Polis Basın Suybaylığı’ndan alınan bilgiye göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.