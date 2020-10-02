Haspolat kavşağı trafik akışına kapatılacak
Haspolat kavşağında, üst geçit projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle inşaatın devam ettiği yerler, yarın ve Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.
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Haspolat kavşağında, üst geçit projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle inşaatın devam ettiği yerler, yarın ve Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapatılacak.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Mağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Mağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.
Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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