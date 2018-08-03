Haskasap Letonya’da yarışacak

Drift Masters Avrupa Drift Şampiyonası’nın üçüncü yarışı, Letonya’nın Riga şehrinde bulunan Bikernieku Trase Pisti’nde yarın gerçekleştiriliyor.

Avrupa Drift Şampiyonası’nın en renkli yarışlarından biri olan Riga’da 22 ülkeden 60 yarışmacı piste çıkacak. Avrupa Şampiyonası’nı takip eden çifte KKTC Şampiyonu Enver Haskasap’ın da kayıt yaptırdığı yarışta dünyanın en iyi drift pilotları mücadele edecek.

2016’da Avrupa Drift Şampiyonası’nın Polonya ayağında üçüncülük kazanan sporcumuz, Macaristan’da yapılan sezonun ikinci yarışında yaşadığı kazadan dolayı istediği sırayı elde edememesine rağmen halen şampiyonada yedinci sırada ve favoriler arasında şampiyonayı takip ediyor. Yarın sabah saatlerinde sıralama turları yapılacak organizasyonda ikili eşleşmeler saat 15.00’de başlayacak.