Haskasap İstanbul’da birinci

Türkiye Drift Şampiyonası’nın ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapıldı. Sıralama turlarında 95 puan alarak en iyi puanı elde eden Drift NEU pilotu Enver Haskasap ikili eşleşmelere de lider pozisyonda başlamaya hak kazandı. Son 16 eşleşmesinden itibaren eşleştiği tüm rakiplerini eleyen Haskasap, final yarışmasında ise rakibi Mert Bilaloğlu'nu eleyerek Apex Masters'in ilk yarışında zafere ulaşmayı başardı. 26 yarışmacı arasında podyumun en üst basamağında yerini alan Haskasap gururla ülkemize geri döndü. 2015 ve 2016 KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap, 2018 sezonunda KKTC Drift Şampiyonası, Türkiye Apex Masters Drift Şampiyonası ve Avrupada Drift NEU bünyesi altında yarışmaya devam edecek.