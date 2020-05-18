Hasipoğlu: AKSA’nın sözleşmesi iptal edilebilir

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, AKSA kaynaklı meydana gelen petrol faciasının ardından toplanan atıkların 7 yıldır aksa tesislerinde durduğunu hatırlattı, hiçbir tedbir alınmadığını söyledi.

Hasipoğlu, bu atıkların suya ve toprağa karıştığı bilgisini aldığını ve bunların 7 yıldır yok edilmemesine anlam veremediğini söyledi.

Yasa ve sözleşme gereği konması gereken filtrelerin de çalışmadığını ve yıllar içinde asgari ücretin 6 katı miktarda kesilen birkaç ceza haricinde hiçbir şey yapılmadığını belirten Oğuzhan Hasipoğlu, kanser vakalarındaki artışa da dikkat çekti.

Hasipoğlu, Kıb-Tek’in ceza kesmek yerine mahsuplaşma yoluna gitmesini de eleştirerek, gelecek hafta ceza yasalarında artışa gidilmesi yönünde talebi olacağını söyledi.

Cezaları asgari ücretin 150-200 katına çıkarılmasını talep edeceğini dile getiren Hasipoğlu, AKSA’ya ödenecek paranın kullanılabileceği yatırımları sıraladı.

Hasipoğlu, salgının sözleşmeyi feshetme imkanı yarattığını yineleyerek, herkes elini taşın altına koyarken AKSA’nın “pişkin şekilde cezayı ödeyerek” hiçbir şey yokmuş gibi parasını almasını doğru bulmadığını belirtti.