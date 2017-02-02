Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, “Kıbrıslı Türklerin taşınmazlarını talep etme hakları var” dedi.

Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos, “Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımı konusunda yaşanan haksızlıkları gidermek amacıyla, kira artışlarından taşınmazların yeniden dağıtılmasına kadar uzanan bir seferberlik” başlattı.

Alithia gazetesi manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Hasikos’un, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk taşınmaz mallarını kullananların ödedikleri aylık kiraların arttırılması kararı aldığını, ayrıca büyük alana sahip araziler gibi bazı taşınmazların da yeniden dağıtımının yapılabileceğini yazdı.

Gazete haberinde, Kıbrıs Türk Taşınmazları Vasisi görevi de bulunan Hasikos’un ilk olarak, yazlık olarak kullanılan ve göçmen olmayan Rumların kullanımında olan evlerin kiralarının arttırılması yoluna gittiğini aktardı.

Şehir merkezlerinden uzak oldukları gerekçesiyle göçmen olmayanların da kullanımına verilen ve birçoğu eski hükümet yetkilileri, devlet memurları gibi kişilerin kullanımında olan Kıbrıs Türk evleri için ödenen aylık kiraların 5 ila 30 Euro gibi komik rakamlar olduklarını belirten gazete, Hasikos’un ilk olarak bu kiraları arttırma yoluna gittiğini vurguladı.

Karara göre, 5 Euro kira bedeli olan evlerin kiraları 10 Euro’ya, 10 Euro olanların 25 Euro’ya ve 25-30 Euro arası kirası bulunanların ise aylık kiraları 50 Euro’ya yükseltildi.

Gazete, yazlık statüsünde bulunan bin 200 Kıbrıs Türk taşınmazını kullananlara ilgili duyuruların yapıldığını ve bir ay içerisinde yeni kontrat imzalamayanların söz konusu evlere ilişkin kullanım haklarını kaybedeceklerini de vurguladı. Gazete, Hasikos’un konuya ilişkin açıklamada bulunduğunu ve Kıbrıs Türk taşınmazlarını yazlık olarak kullanıp 10 Euro kira ödeyenler olduğunu, bunun doğru bir şey olmadığını söylediğini aktardı. Hasikos, bazı durumlarda, 500 dönüm araziyi elinde bulundurup hiçbir şey ödemeyen ya da çok az miktarda ödeyenler olduğunu belirterek, bu tip arazilerin bir kısmının alınarak ihtiyacı olan başkalarına dağıtılacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk taşınmazını ellerinde tutanların, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’a giderek ve birkaç ay kalarak bu taşınmazları talep etme haklarının bulunduğunu bilmeleri gerektiğinin de altını çizen Hasikos, “Evlerimizi tutsalar bile talep etmeleri durumunda buradaki taşınmazlarını onlara iade etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Hasikos, birkaç gündür Güney Kıbrıs kamuoyunun gündeminde bulunan ve 1974 Harekatı sonrasında oluşan zararı eşit dağılımının, Kıbrıs sorununun çözülememesi durumunda göçmen olmayan Kıbrıslı Rumlara ek vergiler getirilmesiyle sağlanması yönündeki açıklamalarına da açıklık getirdi.

Hasikos, 1974 sonrasında bazılarının evlerini kaybettiklerini, bazılarının taşınmazlarının ise aşırı değer kazandığını ifade ederek bazı partilerin ve çevrelerin bu konu gündeme geldiğinde neden baskılardan ve korkutmalardan söz ettiklerini anlayamadığını söyledi.



Bedelin eşit yüklenilmesi

1974’ten bugüne 40 yıl geçtiğini ve Rum göçmenlerin bedel ödediklerini, birçoklarının artık hayatta olmadığını vurgulayan Hasikos, adaletin ve yükün eşit paylaşımının sağlanması ve sadece göçmenlerin değil herkesin bunun bedelini eşit yüklenmesi gerektiğini ifade etti.

Hasikos, bunun sadece kendi bakanlığı ya da hükümetin alacağı bir karar değil, herkesin kararı olması gerektiğini de belirterek, göçmen politikasında etkili değişikliğin sadece hükümetin konusu olmadığını, tüm siyaset dünyası tarafından ele alınmasının gerektiğini sözlerine ekledi.