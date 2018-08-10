Hascan ve Berk Mesarya’da

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübü, Yenicami’den Hascan Kırmaz ile Baf Ülkü Yurdu’ndan Berk Çakır’ı kadrosuna kattı. Yeni sezonda iyi bir kadro ile mücadele etmek isteyen sarı kırmızılı ekip her iki oyuncuyu da kiralık olarak transfer etti.