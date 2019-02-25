

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Meclis Genel Kurulu’nda Ulusal Birlik Partililerin iş kazalarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi, “elimizden geleni ardına koymayarak denetim yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz dedi.

Bakan Çeler, dün ölümlü iş kazasının yaşandığı inşaata tahkikat dahi tamamlanmamışken, faaliyetlere devam edilmesi için Çalışma Dairesi'ne başvuru yapıldığını söyledi, "İnsanlık nereye kayboldu" diye sordu.

Çalışma izinsiz, ‘ön izinle’ çalışan inşaat işçisinin ‘pazar’ günü iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdiğine işaret eden UBP Mağusa Milletvekili Ersan Saner, bu güne kadar ölümlü iş kazasının en fazla Aziz Gürpınar ve Zeki Çeler’in bakanlıkları döneminde yaşandığını söyledi.

Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın konuşulduğu Meclis Genel Kurulu’nda, ‘Çalışma yaşamı’ ve ‘İş kazaları’ da gündem oldu, zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kürsüye geldiğinde UBP’li vekillerle sert tartışmalar yaşandı.

Çeler, “Bizim ağzımızdan bal akmaz ama sizin ağzınızdan salyalarınız akar tekrar Hükümete gelmek için” derken, “Elimizden geleni ardımıza koymayarak denetim yapıyoruz. Bu personel benden önceki bakanların olduğu gibi benden sonraki bakanların da personeli olacak, onlara da haksızlık etmeyelim” şeklinde konuştu.

“Bana ricacı da dediler, müteahhitlere ‘uyun lütfen bu kurallara’ dediğim için. Kurallara uymuyorlar çünkü, ‘Bu hükümet de nasıl olsa gidecek’ diye düşünüyorlar.İş Sağlığı ve güvenliği anlamında yaptığım hiçbir şeyden gocunmuyorum, çekinmiyorum.

İnsanlık nereye kayboldu, sorguluyor musunuz?

Dün birisi düştü öldü, bugün inşaat faaliyeti devam etsin diye Çalışma Dairesi’nin kapısını aşındırıyorlar… Polis, tutuklama var mı, yok ifade alındı…

Bir yerlerde bir bağlantılar var. Sizin içiniz cız eder, benim içim ağlar.

Geldiğimden beri tek uğraştığım bu oldu neredeyse…

Bu defa tüzüğü alıp Bakanlar Kurulu’na bırakacağım… Halen o tüzüğün geri çekilmesini bekliyorlar, çünkü buna alıştırıldılar, kabul edin be arkadaşlar siz buna alıştırdınız”.

Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Tasarısı’na ilişkin de konuşan Bakan Çeler, “Bu ‘ceberrut’ dediğiniz bakan, bakanlık döneminde bu şekilde geçmesi yetersiz dedi, 4 değil, 13 madde ile geldik. Resen’e karşı çıkmanızı çok iyi anlarım” dedi.

Kayıtlı aktif çalışan 87 bin KKTC yurttaşının, 45 bininin yatırımlarının asgari ücret üzerinden olduğuna vuru yapan Zeki Çeler, “Bu ülkede bu dönemde çalışan maaşı yüksek, yatırımları asgari ücret üzerinden olanların emekliliği asgari ücetin %57 buçuğu olacak” vurgusunda bulundu.

Resen uygulamanın yeni bir şey olmadığını ve Türkiye’nin de mevzuatında bulunan bir düzenleme olduğunu belirten Bakan Çeler, “En azından emekliliklerini kurtaracağız” şeklinde konuştu.

'Hasba çıkar' tartışması...

Zeki Çeler'in ardından eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları'ndan UBP Milletvekili Ersan Saner yeniden söz aldı. Ersan Saner'in 'bu kadar önlem almasına karşın kendi bakanlığı döneminden daha fazla insanın iş kazalarında hayatını kaybettiğine ilişkin sözleri, Zeki Çeler'i çileden çıkarttı.

Ersan Saner'e 'hasba çıkar' diyen Zeki Çeler, kısa süre sonra bu ifadesini geri aldı.