Hasan ve İlayda yoğun bakımda

Devrim DEMİR

Turunçlu-Ulukışla kavşağında 3 kişinin yaşamını kaybettiği trafik kazasında, çarpışma sonucu ağır yaralanan İlayda ve Hasan Amasyalı kardeşlerin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Başhekim Doktor Adil Özyılkan, İlayda ve Hasan kardeşlerin dün gece ameliyata alındığını ve tedavilerinin yoğun bakımda devam ettiğini söyledi.

Anne ve baba son yolculuğuna uğurlanıyor

Korkunç kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ve 40 yaşındaki eşi Aysın Amasyalı bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. Amasyalı çifti ikindi namazının ardından Dörtyol köyünde defnedilecek.

Genç futbolcu da bugün defnediliyor

Aynı kazada yaşamını kaybeden 30 yaşındaki 1 çocuk babası Haşim Girgin’de bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Girgin, ikindi namazının ardından Aslanköy’de defnedilecek.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, dün gece Turunçlu-Ulukışla kavşağında meydana geldi. Korkunç çarpışmada, Haşim Girgin yönetimindeki HF 388 plakalı salon aracı ile Yahya Amasyalı’nın kullanımındaki TGK 952 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı. Çarpışma sonucu, Haşim Girgin, Yahya Amasyalı ve Aysın Amasyalı olay yerinde yaşamını kaybederken, Amasyalı çiftinin 13 ve 18 yaşındaki çocukları ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.