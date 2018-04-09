Hasan Songur'un acı günü

K-Pet Birinci Lig'de bu akşam oynanması beklenen Girrne Halk Evi - Esentepe karşılaşması ertelendi. Esentepe futbolcularından Hasan Songur'un Türkiye'de yaşayan ailesinden iki kişi soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Songur'un bir diğer kardeşi Alparslan Songur'un da yoğun bakımda olduğu gelen bilgiler arasında.

Bu akşam oynanması beklenen ve bu talihsiz olay sonucunda ertelenen Girne Halk Evi - Esentepe mücadelesi Çarşamba akşamı saat 19.00'da oynanacak.