Hasan Raif'i kaybettik
İngiltere'deki Kıbrıs Sol hareketinin öncülerinden olan ve uzun süre siyasi yapılanmalarda yöneticilik yapan Hasan Raif hayatını kaybetti.
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İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunun tanınan simalarından, Kıbrıs Sol hareketinin öncülerinden olan ve uzun süre siyasi yapılanmalarda yöneticilik yapan Hasan Raif hayatını kaybetti.
Londra Gazete'nin haberine göre, Hasan Raif yakalandığı amansız hastalığa yenilerek bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
İngiltere Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği başkanlığı, Haringey Cypriot Centre ninyönetim kurulu üyeliği, Toplum Merkezi kurucu üyeliği gibi kuruluşlarda aktif görev yürüten Raif, İngiliz İşçi Partisi’nde de aktif siyaset yapıyordu.
İTÜ mezunu ve İnşaat Mühendisi olan Hasan Raif son dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordu.
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Etiketler : Hasan Raif, ölüm
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