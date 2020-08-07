“Hasan Özçelikhan birliğimize üye değil”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Mağusa Büyük Sanayi Bölgesinde elektrik işleri yaptığı esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Levent Kantarcı’nın ölümüyle ilgili “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma” suçlaması ile tutuklanan ve basında çıkan haberlerde “Elektrik Müteahhidi” olarak bahsedilen Hasan Özçelikhan’ın Birliklerine üye olmadığını açıkladı.

KTEMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Levent Kantarcı’nın ölümünden büyük üzüntü duydukları ifade edildi.

Hasan Özçelikhan’ın DAÜ’de öğretim görevlisi ve aynı zamanda bir üyelerinin yanında yarı zamanlı “Teknisyen” olarak çalıştığı kaydedilen açıklamada, “Ayrıca yaşamını yitiren Kantarcı’nın gerekli iş güvenliği önlemleri olmadan çalıştığı esnada olayın meydana geldiğini öğrendik. Yaşanan kazanın gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmış olsaydı ölümle sonuçlanmama ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” denildi.