Hasan Konya'da göz dolduruyor

Halit Dağ

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy forması giyen genç futbolcu Hasan Akkuyu Konya Spor A2 takımı ile antrenmanlara devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Konya’ya giderek kampa katılan Hasan, oyun zekası ve sürati ile alt yapıdan sorumlu antrenörlerinin gözüne girdiği öğrenildi. Genç yeteneğin bir süre daha takımla antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.

2011 yılından beridir Hamitköy altyapısında görev alan 1999 doğumlu futbolcu Hamitköy U-21 takımı antrenörü Hamdi Öğütçü'nün girişimleri ile Konyaspor A2 takımından aldığı davet üzerine denenmek üzere Konya'ya gitmişti.